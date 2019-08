Un ex Boca y una Leona confirmaron su romance en las redes sociales

Se confirmó el romance entre la Leona y el ex de Boca Crédito: Captura de Pantalla

Lisandro Magallán y Delfina Merino confirmaron en sus respectivas cuentas de Instagram que están juntos. Si bien en sus publicaciones no describen con palabras un noviazgo, tanto sus imágenes, como los comentarios de sus seguidores, son elocuentes.

Los rumores respecto de una relación entre los deportistas comenzaron el año pasado y a través de sus fotos parecen ratificarse. A su vez, Merino y Magallán coincidieron en que sus carreras profesionales continuaran en Holanda: el ex Boca hace meses que se incorporó al Ajax y la delantera de Las Leonas pasó de Banco Provincia al Stichtsche Cricket, ubicado en Utrecht, a menos de 50 kilómetros de Ámsterdam, ciudad en la que reside el futbolista.

Mientras que el ex jugador de Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima La Plata eligió mostrarse junto a Merino en una historia de Instagram, la Leona - a través de la misma plataforma- subió una foto en la que ambos están abrazados uno detrás del otro y con las manos entrelazadas, cuyo título es Gezellig. El término -muy utilizado en los Países Bajos- connota estar a gusto, en un lugar acogedor, con un buen ambiente, encantador y con la sensación de felicidad absoluta.

Ver esta publicación en Instagram Gezellig [R] Una publicación compartida por @ delfinamerino el 22 de Ago de 2019 a las 2:34 PDT

Los comentarios de su publicación re confirman lo que se ve en la imagen, sobre todo con frases de compañeras de Merino en Las Leonas. "Siiiiiii, al fin", escribió Majo Granatto. Florencia Habif, en tanto, avisó: "Ya está publicado en la revista Gente". Mientras que su hermana Agustina -también jugadora de la selección argentina- eligió para felicitarlos un "OMG", abreviatura de la expresión en inglés "Oh my God" (Oh Dios mío).

Mechi Margalot, ex jugadora de Las Leonas y actual conductora de TV, fue un poco más expresiva aún: "YA ERA HORA .. que viva el amor".