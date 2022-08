Un famoso coleccionista de figuritas revela “la trampa” detrás del álbum del Mundial de Qatar 2022

Con el Mundial de Qatar cada vez más cerca, la fiebre por el álbum de figuritas del evento futbolero más esperado llegó a las calles de Buenos Aires. Los kiosqueros no dieron abasto y el codiciado objeto de colección se agotó antes de su lanzamiento oficial. Sin embargo, un especialista en la materia advirtió que hay una pequeña trampa -o “estafa”, como la llamó- detrás del furor.

En diálogo con Cadena 3 Rosario, Rafael Bitrán, un gran coleccionista argentino de figuritas, aclaró que el “engaño” no tiene nada que ver con la distribución de las llamadas “difíciles”, sino con la edición de algunas piezas especiales y casi únicas que se transforman, inevitablemente, en la obsesión de los coleccionistas.

Rafael Bitran, coleccionista de figuritas, Librería El Debate. Santiago Cichero/AFV

Bitrán colecciona figuritas hace 30 años, pero remarcó que no es especialista en los álbumes modernos, y que ni siquiera colecciona el del Mundial. No obstante, conoce de cerca el negocio por su charla con otros apasionados como él. Respecto al mito de las “difíciles”, explicó que ya hace mucho “desaparecieron” de la escena y que, desde hace años, cualquiera puede llenar un álbum si paga por las figuritas que le faltan.

“Panini te vende las últimas 40 (figuritas). Si te faltan 40, te las vende, sea Messi, o sea quien sea, al precio cada una de lo que sale un sobre. También cosa que uno podría discutir”, sostuvo. “Vos le mandás una carta y te la vende. Ya hace mucho desaparecieron las famosas ‘difíciles’ en las figuritas, te diría hace 20 años”, agregó. Sin embargo, aclaró que esto provoca la famosa estafa a la que hacía referencia.

La tapa del álbum del Mundial tiene dos versiones, dura y blanda

El coleccionista dijo que, en teoría, todas las figuritas se reparten de manera más o menos equitativa. “Salen todas iguales, la de Messi, Ronaldo, todas. Después se van a hacer más difíciles porque hay grandes acumuladores que las retienen, que compran cajas y cajas y cajas”, sostuvo. “Pero teóricamente todas las figuritas salen más o menos parecidas en cantidad por sobre”, insistió. La trampa radica en que hay 20 jugadores, incluyendo al propio Leo y a Cristiano, que cuentan con una versión especial.

“De cada uno, salen cuatro (figuritas) con fondo distinto que no se pegan en el álbum. Y supuestamente son, en proporción, una cada 1000 sobres, una cada 600, una cada 500. Y ahí sí está el negocio: no se pegan en el álbum, pero son figuritas que el propio álbum anuncia y que la gente las va a querer tener”, explicó Bitrán.

La selección argentina ocupa las páginas 24 y 25 del álbum del Mundial

Además, sumó una segunda polémica que, para él, abre un nuevo debate. “Hubo una preventa enorme y hubo gente, adulta toda, que monopolizó hace ya desde un mes una compra enorme”, indicó el coleccionista. “Tan es así que hoy por hoy, en Capital Federal por lo menos, hay un montón de kioscos que no reciben ni tienen figuritas. Porque Panini ya avisó que por 10, 15 días, ya no tiene para distribuir”, explicó. Y reveló: “Hubo gente que gastó millones y millones de pesos, y ya está acopiando y acumulando. ¿Quién podría controlarlo o no? Porque supuestamente la empresa no tiene nada que ver...”, se preguntó con suspicacia.