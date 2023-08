Un hombre mostró un “truco” para evitar pagar multas y generó polémica

escuchar

Pagar multas de tránsito es algo que está correcto si efectivamente se realizó una infracción y se debe sancionar, pero algunas veces no es así y este usuario descubrió una forma de evitarlas en un video que se hizo viral en TikTok.

“Hace un tiempo les dije qué hay que hacer cuando les llegue una multa de un lugar a más de 60 kilómetros de su localidad. A mí me llegó esta multita de Buenos Aires que es totalmente improcedente”, explicó en el clip Juan Manuel González.

“Obviamente, pedí que se remitieran las actuaciones al juzgado de mi domicilio, lo cual tuvo buenos resultados”, agregó antes de mostrar el mail que envió: “Estimado señor, su reclamo ha sido solucionado. El dominio (de su vehículo) no posee actas pendientes de resolución al día de la fecha en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“No tiene ningún sentido para la administración, así que esto es para que eliminen la multa”, concluyó el hombre en el video, que ya acumuló más de 58 mil me gustas y casi 900 comentarios que le piden todo tipo de asesoría para poder evitarlas y no tener que pagar la infracción. Aunque no todos son buenos comentarios, uno se destacó entre el resto al decir: “Yo aprendí que para no pagar multas es mejor no cometerlas”.

El truco viral de TikTok a través de WhatsApp que supuestamente sirve para descubrir infieles

Con miles de reacciones y videos similares, un nuevo reto/ truco de TikTok le da la vuelta al mundo, ya que según los usuarios, con este método se llega a saber si tu pareja es infiel. La curiosidad es creciente y cada vez más hay comentarios sobre esta nueva dinámica que terminó con algunas relaciones. Y aunque puede que para muchos sea algo sin sentido, otros se salvaron de algunos engaños.

De acuerdo con los usuarios, al compartir un TikTok a través de WhatsApp, la aplicación recomendará las personas con las que más habla la persona. Es importante resaltar que la aplicación solo recomienda a las personas con las que más se habla, lo que no quiere decir que sea con las personas que le sean infieles. Sin embargo, los usuarios destacaron que sí encontraron una que otra información decepcionante.

¿Cómo es el truco/reto? Aquí los pasos:

Lo primero es pedirle a su pareja que le envíe un video de TikTok a través de WhatsApp.

Luego se debe asegurar de que te envíe el video directamente y no solo la URL .

. Antes de que su pareja lo reenvíe, podrás ver los contactos que te sugiere la plataforma, estos son con los que más habla.

Debido a que la privacidad de cada individuo es esencial, en TikTok, el truco se volvió un reto de común acuerdo entre parejas.

LA NACION