Un joven bailó en su fiesta de egresados con un recuerdo especial y emocionó a todos: “Tanta falta me haces”

En TikTok se volvió viral el video de un adolescente que baila con el retrato de su mamá fallecida durante la fiesta de su egreso. Según los medios de Perú, este joven reside en el distrito de Chilca, en la provincia de Huancayo.

De acuerdo al medio El Comercio, la madre del joven falleció durante la pandemia de Covid-19. En el corto video se puede ver al joven, de 17 años, bailar con el retrato de su mamá la canción “Tiempo de vals” de Chayanne, mientras lloraba desconsoladamente. Además, acompaño su publicación con el mensaje: “Mami, tanta falta me haces”.

Luego de que se hiciera viral, el joven tuvo una entrevista con la cadena de televisión TV Huancayo y recordó su relación con su mamá. ”A pesar de que no has estado a mi lado, siempre estás cuidándome e iluminando mi camino. Mi mamá nunca ha sido una persona mala, tampoco ha sido una egoísta, siempre ha sido buena, humilde, sincera. Hasta antes de que falleciera me abrazó, me dijo: ‘te amo, hijo’”, comentó.

Asimismo, relató que le había prometido a su madre que en el día de su graduación estarían juntos. Por esta razón, trabajó lavando platos mientras estudiaba para poder enmarcar su fotografía.

Además, aprovechó este momento para enviar un emotivo mensaje a los jóvenes de su edad. “Valoren a su mamá mientras está en vida, porque una vez que se vaya, va a ser algo doloroso. Va a quedar siempre una cicatriz en tu corazón que no vas a saber cómo sanar, porque es difícil perder una madre, porque una madre solo es una”, comentó.

Hasta el momento, su video acumuló más de 1.2 millones de reproducciones, más de 38 mil “Me Gusta” y 1.600 comentarios, la mayoría de apoyo. ”Tranquilo hijito mamá está orgullosa de ti vendrán más logros y ella estará feliz abrazos fuertes para ti aunque no te conozco”, “Me hizo llorar”, “Tranquilo ella baila contigo cierra los ojos y lo sentirás”, “Madres mía se me hizo un nudo en la garganta”, se lee en los mensajes.

Interrumpió la graduación de su novia para hacerle una propuesta, pero le salió mal: “Le quitaste algo que nunca podrá recuperar”

Hace pocos días, también se volvió viral en redes el video de un hombre de Australia que le propuso matrimonio a su novia mientras ella se graduaba. El clip generó además un gran debate. ¿El motivo? Muchos usuarios aseguran que le robó uno de los momentos más importantes de la vida a su ahora prometida.

El descargo de la mujer en redes sociales

La filmación fue publicada en la página de Facebook de la Universidad La Trobe, pero cuando la escritora Clementine Ford se pronunció al respecto, el establecimiento educativo decidió eliminar la publicación. “Dejá de robarle momentos a las mujeres. No te pertenecen. No son tuyos para tenerlos. Ese es su momento, se graduó. No sabemos en qué condiciones fue a la universidad, no sabemos lo difícil que fue para ella, pero lo hizo sola”, aseguró.

Por otro lado, reflexionó sobre lo sucedido y fue contundente: “Ese es su momento, le quitaste algo que nunca podrá recuperar ¿Por qué los hombres minan situaciones en las que las mujeres han logrado algo por sí mismas? En las que están a punto de recibir elogios y admiración de sus amigos, de su comunidad, de sus familiares, elogios y admiración que no tiene nada que ver con esos hombres, eso no es de ellos”.

