Un matrimonio tuvo 20 hijos en poco más de un año: cómo hicieron

Una joven de 23 y su marido de 57 tuvieron 20 hijos en poco más de 12 meses. Se trata de Kristina y Galip Ozturk, quienes a finales de abril solo tenían 11 niños. Además, ella es madre de una niña mayor, por lo que la familia completa es de 23 miembros.

Kristina nació en Moscú, pero vive en Georgia junto a Galip, que es un millonario turco, y sus hijos. En el último año y dos meses, ambos desembolsaron 160.000 dólares para ser padres mediante vientres subrogados. Para poder criar a su descendencia, destinan 96.000 dólares al año en 16 niñeras que trabajan las 24 horas.

El objetivo de Kristina es llegar a los 100 hijos Instagram @batumi_mama

Cuando Galip y Kristina se conocieron, ella ya era madre de Victoria, que ahora tiene seis años. En marzo del año pasado, ambos dieron la bienvenida a Mustafa, que nació a través de un vientre subrogado, y a partir de ahí “no pararon”. El objetivo de la pareja es tener 100 hijos.

“He soñado con esto desde la infancia. Mi esposo también soñaba con tener una familia grande y feliz. Entonces, después de que nos conocimos, comenzamos a poner nuestro sueño en acción”, contó Kristina a The Sun. Además de Victoria y Mustafa, completan la familia: Mariam, Ayrin y Alisa, de 13 meses; Hasan y Judi de un año; Harper, Teresa, y Huseyin, de 11 meses; Anna e Isabella, de10 meses; Ismail, Mehmet y Ahmet, de nueve meses; Ali y Kristina, de ocho meses; Sara y Lokman, de siete meses; Galip, de seis meses; y Olivia, de cuatro meses.

La pareja vive en una mansión de tres pisos Daily Star

La joven contó que su día a día es igual a la de cualquier otra madre. “Estoy con los niños todo el tiempo, haciendo todas las cosas que las mamás hacen normalmente. La única diferencia es la cantidad de niños”, reveló. Kristina cuenta que todos los días son diferentes y que debe planificar los horarios del personal y las compras para la familia. “Mis días nunca son aburridos”, asegura.

Si bien la mayor parte de los niños nació vía subrogación, Kristina no descarta tener nuevos hijos de forma natural. “Estoy planeando mi embarazo, pero no de inmediato, porque por ahora necesito estar cerca de mis bebés. Es difícil ser mamá de 21 niños cuando estás embarazada”. A su vez, contó que no están planeando tener nuevos bebés con vientre subrogado en el futuro cercano.

La familia vive en una mansión de tres pisos y los niños comparten habitación. “Eso es mientras son pequeños. Los separaremos más tarde”. Respecto de las pocas horas de sueño que duerme, Kristina afirmó: “Es mi elección por ser mamá de mis dulces. Dormiré mucho en otra vida”.

El matrimonio vive con sus hijos en la ciudad costera de Batumi Daily Star

Cuando se le consulta sobre si es posible ser una “madre atenta” con 20 bebés, Kristina no lo duda: “Hago lo mejor que puedo. Mi hijo favorito es mi marido, que a veces es como un niño más. Todos nuestros niños son los mejores del mundo, los amo por igual hasta la luna y de regreso”.

Si bien la decisión de tener tantos hijos fue criticada por algunas personas, Kristina insiste en que sus hijos son felices. “No podemos elegir a nuestros padres. Es posible que algunos niños no quieran ser hijos únicos, pero sus padres tienen otros planes. Mis hijos pueden elegir formar su futura familia como quieran”.

Finalmente, completa: “A las personas que no están de acuerdo con mis elecciones, les digo que no tengan tantos hijos si no los quieren, esa es su elección. Que no usen la gestación subrogada si no quieren, esa es su elección. Pero esta es nuestra vida, y es nuestra elección”.

LA NACION