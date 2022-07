Es millonario y construyó un muro para bloquear la vista de su vecino por un peculiar motivo: “No tiene derecho”

No siempre uno se lleva bien con los vecinos. De hecho, es más común que los sonidos o los horarios interfieran en el otro. Normalmente, todo queda en un aviso. Pero Stephen Bett, un ciudadano de Norfolk de 69 años, llegó más lejos y, a modo de “venganza”, construyó un muro gigante para bloquear la vista de quienes viven cerca de su casa.

Bett es un expolicía que vive en una granja de £25 millones en Thornham, en el condado de Norfolk (Inglaterra, Reino Unido). En la vivienda de al lado se encuentran John Turner, de 50 años, y su madre Maxine, de 78. La mujer tiene esclerosis múltiple y distrofia muscular y una de sus consecuencias es la pérdida de vista.

Stephen Bett construyó un muro de heno frente al jardín de su vecino John Turner. East Anglia News Service

A Bett no le importó mucho esto y colocó un enorme muro de heno en su terreno, el cual cubre todo el ancho del jardín trasero de sus vecinos y bloquea la vista al resto del campo.

“Tiene cientos de hectáreas de tierras de cultivo (alrededor de 800) y podría ponerlas en cualquier lugar, pero eligió ponerlas acá”, señaló Turner, según informó el diario inglés The Sun.

Si bien el hombre movió la pared de heno que estaba frente a su jardín, Bett volvió a construirlo con una excavadora. “Contemplar los caballos en el prado es un verdadero placer para mi madre y ahora todo lo que puede ver es una pared hecha de paja”, remarcó molesto.

John Turner (izda.) y Stephen Bett (dcha.) mantienen una disputa de vecinos. East Anglia News Service

El resto de los vecinos del barrio se encuentran sorprendidos por la actitud de Bett, ya que “durante 40 años” nunca ocurrió nada parecido. “Los fardos siempre estuvieron en otro lugar de su terreno, no al frente de nuestra vivienda”, apuntaron.

Enfrentamiento entre vecinos

El origen de la disputa que motivó la acción de Bett no está del todo claro y las teorías varían entre la necesidad de privacidad y una “venganza”, luego de que el dueño de la mansión encontrara 95 árboles que él plantó, talados. Esto ocurrió cuando él estab de viaje en Francia y, tras denunciar el hecho, le dijeron que no se sabía quién era el responsable.

Turner relató que se enfrentó a su vecino en una tienda del pueblo para reclamarlo por qué reconstruyó el muro y le aseguró que él no tuvo nada que ver con la tala de árboles, pero Bett solo le dijo que “estaba harto” de ver su ropa colgada cada vez que salía a recorrer su territorio.

“No quiero ver a estas personas en sus jardines, hacer barbacoas y secar su ropa”, expresó el expolicía. “Turner cree que tiene derecho a una vista, pero no es así, es de mi propiedad”, sumó molesto.

La disputa entre vecinos surgió por la construcción del muro de heno frente a su jardín. East Anglia News Service

Según el diario mencionado, la Policía de Norfolk investigó el daño criminal a los árboles, pero señaló que “todas las líneas de investigación estaban agotadas”.

Turner, resignado, declaró: “Sé que trata de intimidarme por despecho. Mi madre está absolutamente devastada y no puede creer que esto suceda. La policía dice que no hay nada que puedan hacer porque no es un delito. Dicen que no hay una ley contra la venganza”.