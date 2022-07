El polémico nuevo apodo que le pusieron a Meghan Markle sus vecinos de California: ¿es bueno o malo?

Si los duques de Sussex creían que tras salir de Inglaterra, separarse de la familia real británica y hacerse económicamente independientes podrían escapar del escrutinio, la realidad está completamente alejada. Meghan Markle y el príncipe Harry han recibido toda clase de apodos de la prensa, incluido el de la “realeza de Estados Unidos”.

Si bien se han dedicado a su vida familiar, las personas cercanas a su círculo no dejan de dar declaraciones. A mediados de 2020, compraron una casa en Montecito, California, por la que pagaron 14,7 millones de dólares, en el condado de Santa Bárbara. Su nido de amor, que compartían solo con su hijo Archie, sumó a un integrante más con la llegada de Lilibet Diana, su segunda hija que nació en Estados Unidos. Tal parece que todo lo que esta pareja hace causa repercusiones y ahora Meghan tiene un título nuevo no oficial, otorgado por sus vecinos, quienes notaron una tendencia en sus gustos.

Debido a las apariciones de Markle en las zonas más lujosas, de acuerdo con las declaraciones de una fuente a la revista Closer Uk, sus vecinos la apodaron “la princesa de Montecito”. Un sobrenombre que, afirman, se ganó en consecuencia de su actitud porque, además, antes de su visita a algún sitio, envía ciertas peticiones que deben cumplirse con lujo de detalle. “Si va a Beverly Hills o West Hollywood a almorzar o cenar, llamará con anticipación y pedirá una mesa que esté completamente apartada”, añadió la fuente al medio citado.

“Están pasando muchas más cosas en el mundo de Meghan de lo que la gente piensa, solo que estos días permanece muy privada. Su estatus de royal le ha dado mucho para aprovechar. Pasa la mayoría de su tiempo en Montecito, pero baja a LA más o menos cada semana”, agregó.

Los lugares favoritos de Meghan Markle en California

Meghan Markle visita los lugares de más alto lujo en California Instagram: @sparklelikemarkle

En ese sentido, la persona detalló cuáles son los lugares favoritos de la duquesa de Sussex en los últimos días, entre los que se enlistan: Cecconi’s, Sunset Tower, Sugarfish o Lucky’s Steakhouse en Montecito, que Oprah le recomendó a la pareja y donde reciben un trato de realeza. También son seguidores de Nobu, el galardonado restaurante donde la cuenta puede costar miles de dólares.

La fuente citada añadió que cuando los royals no viajan a la ciudad, trabajan desde casa: “Su casa es lo suficientemente grande para sus reuniones de negocios, pero a veces Meghan reservará un salón para conferencias en el Beverly Hills Hotel de 5 estrellas”. Tras renunciar a sus cargos reales, en los últimos dos años se han dedicado a su fundación Archewell, un podcast en Spotify de Meghan y a negociaciones con Netflix, cuyos proyectos todavía no se concretaron. “Ella está sumamente entregada a su podcast en este momento (...) No va mucho al cine, pero se sabe que sí van a casa de Oprah a ver películas, donde pasan gran parte del tiempo”.

Harry y Meghan son cercanos a Oprah

Harry y Meghan le concedieron una polémica entrevista a Oprah Winfrey

La residencia de Meghan y Harry se ubica a solo seis minutos del hogar de Oprah Winfrey, con quien mantienen una relación muy cercana tras la polémica entrevista que causó su tensa relación con la monarquía británica. También está a dos horas de Los Ángeles.

“Ella pasa una buena cantidad de tiempo en la casa palaciega de Oprah, donde se relajan con su mejor amiga, Gayle King, y hablan de todo, desde los planes futuros de Meghan hasta lo que está pasando en Reino Unido y cómo Harry lidia con todo”, comentó la fuente.