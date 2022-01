Un nene con coronavirus le fabricó un barbijo en miniatura al Ratón Pérez para que no se contagie

La imaginación de un niño no tiene fronteras y más aún cuando se trata de personajes que le van a dar regalos. Luego de perder un diente, un pequeño atento a la situación de pandemia que se vive, le hizo un pequeño barbijo en miniatura al Ratón Pérez para que le pueda llevar su dinero.

La historia fue compartida por una mujer que quiso hacer pública la historia de su hijo. Mar García Puig es una filosofa y política española, que decidió compartir con sus seguidores de Twitter la ocurrencia del pequeño

La tierna carta de un niño al Ratón Pérez. Fuente: Twitter

“A mi hijo se le ha caído un diente mientras está confinado por ser positivo en Covid”, explicó en la red social. Lo más tierno fue cuando dio detalles de la idea del niño: “Le ha hecho una mascarilla al Ratón Pérez para que no se contagie cuando entre en su habitación”. Para cerrar, opinó: “Ojalá no nos olvidemos de cuidar a las personas vulnerables mientras siga la pandemia”.

En la imagen que compartió con el texto se puede ver la carta que Milo le escribió al personaje en donde lo saluda y le deja un pequeño barbijo a medida junto con un dibujo. El posteo ya acumuló más de 21.000 ‘Me gusta’ y 2500 retuits en donde destacan la creatividad del niño y también comparten historias similares que les tocó vivir con sus hijos e hijas.

La polémica nota que “el Ratón Pérez” le dejó a una niña

A lo largo de la historia, las familias siguen la tradición del Ratón Pérez como el personaje que les deja pequeñas sumas de dinero a los niños cada vez que se les cae un diente.

Tiempo atrás, la usuaria de Twitter @TeneisMe compartió una carta manuscrita en la que el Ratón Pérez le explicaba a una nena llamada Elisa por qué no había podido dejarle dinero a cambio del diente que se le había caído. Y para peor, junto al texto le devolvieron la pieza dental.

Con un dibujo y la firma del Ratón Pérez, la familia de Elisa le explicó por qué no podían pagarle y le devolvió el diente Twitter @TeneisMe

“Hola Elisa, Me da gusto saber de vos. Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente. Fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado. Encontramos restos de sobritas (comida), de espagueti y cereales. En esta ocasión no será posible realizar el pago. Te recomendamos lavarte los dientes tres veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental. Espero volver pronto. ¡Cuidate! Atentamente, El Ratón Pérez”, se puede leer en la carta publicada en Twitter.

Como era de esperar, el posteo se volvió viral y el contenido de la carta tuvo reacciones de todo tipo: hubo quienes cuestionaron con dureza a la mujer mientras otros consideraron que se trata de una estrategia positiva.