Juana Repetto enfrentó a quienes criticaron su receta de helado con leche materna

Juana Repetto suele compartir el día a día con sus hijos Toribio y Belisario en las redes sociales. Esta vez, la actriz reveló que le hizo helado de leche materna al más pequeño para contrarrestar los efectos del proceso de dentición. Sin embargo, horas más tarde estalló en furia al leer que algunos hablaban de “asco”, así que salió a responderles.

“Él gozó fuerte su helado de leche materna”, escribió la actriz en Instagram junto a las imágenes de Toribio con un helado en su mano. Pero una nota de una revista que hablaba de “la extraña y provocadora receta con leche materna” que utilizó Juana para alimentar a su hijo. Esto no solo despertó la indignación de la hija de Reina Reech, sino también el de Paula Chaves, quien salió a defenderla.

La actriz contó que le hizo helado de leche materna a su bebé Instagram

“Al parecer les da asco un helado de leche materna humana hecho con el fin de calmar el dolor por la dentición de un bebé que pesa 10 kilos a pura teta (esa misma leche)”, comenzó su descargo la actriz y siguió: “Pero la leche de una vaca o la cantidad de productos llenos de mierdas, ultra procesados y conservantes que comemos les parecen fabulosos”.

El descargo de Juana Repetto en Instagram luego de ver una nota en una revista que calificó de "asco" le helado Instagram

Además, compartió una secuencia de imágenes amamantando y jugando con su hijo de siete meses, quien está sufriendo los cambios de su crecimiento. “Es el mejor regalo que podemos hacerles y lo mejor que podemos darles para toda la vida. Irremplazable”, extendió.

Los mensajes de apoyo

Después de agradecer los mensajes de apoyo que recibió su publicación, Juana compartió un video para explicar lo que significan para ella. “Muchas gracias por bancar la parada. ¡Qué delirio! Asco, primero es un delirio. ¿Receta provocadora? Bueno, ¡qué decir!”, siguió. “Gracias cuerpito hermoso por la maravilla de poder alimentar a mis hijos y darles salud, placer, calma, amor, conexión, vínculo y helados”, sintetizó.

La actriz respondió con una secuencia de imágenes de su bebé alimentado a base de leche materna

Paula Chaves salió a apoyarla en las redes sociales y contó cómo se las ingenió para que sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa siguieran alimentándose de leche materna. “Pienso: ‘qué rotos están todos’, que nos siga pareciendo raro que una mujer amamante hasta que se le cante a su hijo o hija. Que nos de asco la leche humana, que si supieran los nutrientes y beneficios que tiene, les puedo asegurar que se tomarían litros y litros”, aseveró.

La conductora de Bake Off Argentina también es muy conocida compartir en redes sus consejos sobre la maternidad reveló un par de trucos sobre el tema. “Yo no solo hice helados de leche materna, también hice polentas, purés y no sé si alguna vez no le hice a marido [Pedro Alfonso] un café con leche, eh. Jajaja”, afirmó. Así le brindó su apoyo a Juana, así como a todas las mujeres que tienen que bancarse ciertos comentarios.