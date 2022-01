Fernán Mirás reveló que les dejó un mensaje a sus hijos tras tener un aneurisma

No son muchas las personas que pueden asegurar haber superado episodios de vida o muerte y Fernán Mirás se encuentra en este reducido grupo. El actor permaneció internado casi tres semanas tras sufrir una aneurisma cerebral y, tras su salida del sanatorio, está lentamente reintegrándose a la vida pública. No es tan tarde (Telefe) fue el escenario de una de sus primeras apariciones en la televisión luego del duro trance y, allí, se quebró al recordar los momentos previos a que lo trasladaran al hospital.

Fernán Mirás reveló el mensaje que le dejó a sus hijos antes de que lo internaran

El 7 de octubre del 2021, el artista comenzó a sentir un fuerte malestar en la cabeza que lo obligó a llamar a urgencias. Ese punzante dolor fue provocado por un aneurisma cerebral, es decir, un ensanchamiento anormal en las paredes de una arteria ubicada en el cerebro. Tras ser ingresado en el Sanatorio Los Arcos, Mirás fue sometido a una operación de urgencia y debieron colocarle un stent. Tras permanecer varios días en la unidad de terapia intensiva, el aclamado villano de Argentina: Tierra de amor y venganza fue trasladado en una habitación común.

La noticia del regreso a su hogar fue confirmada por su pareja, la periodista Eugenia Zicavo, quien compartió una serie de fotos en las redes sociales junto a un dulce escrito. “No suelo subir fotos privadas, pero hoy este chico volvió a casa después de casi 20 días de internación y estoy tan feliz de que esté bien, que quiero compartirlo con el mundo todo. Te amo Fernán Mirás, siempre”, manifestó.

La pareja de Fernán Mirás celebró su alta del Sanatorio con un tierno posteo instagram

Para alegría tanto de sus seres queridos como de quienes siguen con cariño su trabajo, el actor ya se encuentra en buenas condiciones de salud y lentamente va reintegrándose a la escena mediática. En este contexto fue invitado al ciclo de entrevistas conducido por Germán Paoloski, No es tan tarde (Telefe), en donde profundizó en cómo se sintió durante ese desafiante momento de su vida.

“Es la primera vez que salgo desde… tuve un bailecito. Estoy muy bien. Igual de bolud… que antes”, expresó, y demostró que no perdió su sentido del humor tan característico. Y agregó: “Vino sin aviso. Me veo obligado a agradecer a un montón de gente que me mandó saludos y mensajes mientras yo estaba por ahí”.

Agradecimientos y un mensaje para los hijos

Agradecido, habló sobre todas las muestras de cariño que recibió al salir del hospital. “Me han llegado muestras de afecto que me hacen llorar, como la tuya”, le dijo a Paoloski. “La verdad es que fue rara la situación cuando vería que alguien por la calle se alegraba de que yo estaba bien. Era muy rara esa situación de que alguien que yo no conozco pero que me conoce de toda la vida se alegre de que esté bien. Me hace llorar”, expresó, en referencia a todos los fans que recibieron la noticia de su recuperación llenos de felicidad.

Fernán Mirás estuvo internado por un aneurisma cerebral Gerardo Viercovich

Asimismo, narró como vivió el momento y todas las cosas que se le cruzaron por la cabeza antes de entras al quirófano. “Yo tuve un malestar que era como si me explotara la cabeza. Sentí que lo que pasaba era claramente algo de ese orden y eso ayudó porque pedí un médico a domicilio y le dije ‘me está por explotar la cabeza’ y era literalmente lo que pasaba”, recordó.

“Me llevaron en ambulancia explicándome que me iban a operar. Yo dejé un par de mensajes despidiéndome porque era peligrosa la operación. (…) Si hablo de eso lloro, pero les dejé un mensaje a mis hijos fingiendo algo casual, pero dije ‘de última, que tengan un último mensaje’”, finalizó, evidentemente conmocionado.