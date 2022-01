Bill Murray improvisó un concierto en Nueva York para promocionar su nuevo proyecto y sorprendió a sus fans

La ciudad de Nueva York tiene la magia de generar momentos únicos. En esta oportunidad, uno de ellos lo protagonizó Bill Murray con un recital improvisado en pleno Washington Square Park. ¿El motivo? promocionar su nueva proyecto que podrá verse en cines. Muchos de los que paseaban por el lugar pese al frío se quedaron sorprendidos y no dudaron en registrar el momento. Rápidamente los videos se viralizaron.

La presentación ocurrió el 19 de enero cuando el actor de El Día de la Marmota llegó al famoso parque y comenzó a cantar el tema “I Feel Pretty”. El comediante de 71 años contó para el show con sus acompañantes habituales, el violonchelista Jan Vogler, la violinista Mira Wang y la pianista Vanessa Pérez. Después, recitó “Dog” del poeta beat Lawrence Ferlinghetti.

El cuarteto finalizó repentinamente el recital después de que Murray dijera ante el público que ocurrió un inconveniente: “La Policía dice que tenemos que apagar los micrófonos. ¡Vamos a destrozar este lugar!”.

Bill Murray está a punto de estrenar una obra

El breve concierto tuvo como objetivo principal promocionar el nuevo trabajo de Murray. New Worlds: The Cradle of Civilization, el documental que debutó en Cannes en 2021 y donde la estrella interpreta canciones y poemas en un concierto realizado el 2018 en la Acrópolis de Atenas es justamente el material que podrá verse en los cines a partir del 2 de febrero, justamente el Día de la Marmota.

El documentalista Nicholas Heller estuvo presente en la actuación en el parque y contó que un amigo de Murray se acercó a él el día anterior para pedirle que registrara el momento en un video. “Bill fue tan agradable y con los pies en la tierra como era de esperar. No hay muchas celebridades importantes que harían algo así. La gente estaba tan emocionada de verlo”, expresó.

Bill Murray sorprendió a la gente en plena calle con un concierto en Nueva York

Según informó el sitio Page Six, entre la multitud de espectadores también estaban presentes la periodista y conductora Carole Radziwill y Karen Duffy, productora del próximo documental de Murray.

Días antes de la presentación, el actor de Cazafantasmas apareció en KTLA 5 junto al violonchelista Jan Vogler. Allí, el dúo conversó sobre sus talentos musicales mientras promocionaban New Worlds: The Cradle of Civilization. “Lo vi cantando en El libro de la selva y lo vi recitando poesía en una gala de poesía y pensé ‘¡vaya, él puede cantar! Él puede recitar poesía. Yo puedo tocar el violonchelo”, manifestó el músico.

Bill Murray durante una sesión de fotos de la película "The French Dispatch" en Cannes. Brynn Anderson - AP

En ese sentido, agregó: “Involucramos a Mira y Vanessa y juntamos la música, las canciones, la literatura y la poesía, y luego comenzamos a hacer giras”. Murray, por su parte, explicó que se unió al proyecto después de experimentar cómo era trabajar junto a la banda y, con humor, reveló: “Me gusta cantar en la ducha”.

El actor apareció recientemente en las últimas películas de Wes Anderson The French Dispatch y Ghostbusters: Afterlife. Y, aunque está confirmado para la próxima entrega de la franquicia Ant-Man and the Wasp de Paul Rudd y Evangeline Lilly, los fanáticos se sorprendieron al saber recientemente que no será su primera vez en el universo Marvel, ya que prestó su voz a la Antorcha Humana de los Cuatro Fantásticos en un programa de radio de corta duración basado en los héroes en 1975