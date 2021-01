Stefan Tomas reició 7002 bitcoins cuando hizo un trabajo para un entusiasta de las criptomonedas en el año 2011 en Suiza, pero ahora, una década después, olvidó las palabras clave para ingresar a su billetera electrónica y solo le quedan dos intentos Crédito: New York Times

13 de enero de 2021

Stefan Thomas es un programador de San Francisco, en Estados Unidos, que tiene en un pequeño disco duro una billetera digital que contiene unos 7002 bitcoins. Esto significa, pasando la criptomoneda a dinero estadounidense, que el muchacho tiene en su haber unos 240 millones de dólares.

Pero el gran problema de Thomas es que olvidó la contraseña para acceder a su cuenta, y solo le quedan dos oportunidades más antes de perder para siempre su posibilidad de reencontrarse con sus bitcoins.

La historia de este joven olvidadizo fue publicada el pasado martes en The New York Times. Allí se daba cuenta de que Thomas tiene un disco duro llamado IronKey, que tiene las claves de una billetera electrónica o digital con sus bitcoins. En total, son 7002, que equivalen exactamente, a la cotización del martes, a US$242.546.164 millones.

Pero, obviamente, IronKey tiene un sistema de seguridad que requiere una contraseña para lograr el acceso. Y tiene una tolerancia para recibir unos 10 intentos de claves de ingreso antes de bloquearse definitivamente.

El caso es que Thomas ya utilizó, sin éxito, ocho de estos intentos, y se va quedando sin oportunidades. Solo le quedan dos tiros en la recámara para no perder esa millonada de dólares. Y admitió que no tiene ni la menor idea de cuál podría ser la contraseña perdida. Posiblemente se trate del olvido más caro de la historia.

El joven programador señaló que perdió el papel donde estaba escrita la contraseña hace unos años. Su cuenta data de 2011, de cuando Thomas vivía en Suiza y un fanático de la recientemente creada criptomoneda le pidió que hiciera un video animado para explicar lo que era el Bitcoin. Como agradecimiento, el suizo le regaló al muchacho la suma a la que ahora no puede acceder. "Me acostaba en la cama y pensaba la contraseña. Entonces, iba a la computadora y no funcionaba y volvía a desesperar", relató el joven.

Y el martes, el programador escribió en su cuenta de Twitter un mensaje llamando a su costosísima pérdida "un recuerdo doloroso" y señaló que esperaba que otros pudieran aprender de sus errores.

"Prueben sus contraseñas de seguridad con regularidad para asegurarse de que todavía funcionan. Una onza de previsión podría haber evitado una década de arrepentimiento", aconsejó Thomas en sus tuits, en los que además aprovechó para dar una vuelta de página y promover su nuevo proyecto como programador.

Mal de muchos, consuelo de tontos, podrá pensar Thomas, pero según lo que informó el NYT en su informe, alrededor del 20 por ciento de los bitcoins existentes parecen estar en billeteras digitales "perdidas o varadas", lo que equivale a unos US$140 mil millones.

El martes 12, día que se difundió la noticia del tesoro virtual perdido de Thomas, el bitcoin se cotizaba a más de US$34.600, una suma importante, a pesar de que su valor se había desplomado a principios de la semana.

El lunes esta criptomoneda cayó más del 10 por ciento respecto al día anterior, pero eso es poco si se tiene en cuenta que los bitcoins han subido su cotización más del 300 por ciento en el último año.