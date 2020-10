Un adolescente ucraniano perdió un brazo y un guía turístico egipcio una pierna, en un raro ataque de un tiburón oceánico de puntas blancas. El incidente ocurrió el pasado 25 de octubre frente a la costa de la ciudad balnearia de Sharm El-Sheikh en Egitpo Crédito: Instagram

Un adolescente ucraniano perdió un brazo y un guía turístico egipcio una pierna, en un raro ataque de un tiburón oceánico de puntas blancas. El incidente ocurrió el pasado 25 de octubre frente a la costa de la ciudad balnearia de Sharm El-Sheikh en Egitpo.

El ataque tuvo lugar en el parque nacional Ras Mohammed, en el extremo sur de la península de Sinaí en el Mar Rojo, cuando dos turistas (una madre y su hijo) y un guía turístico hacían snorquel.

El ataque tuvo lugar en el parque nacional Ras Mohammed, en el extremo sur de la península de Sinaí en el Mar Rojo, cuando dos turistas (una madre y su hijo) y un guía turístico, hacían snorquel

Según señaló el Ministerio de Medio Ambiente del país africano en un comunicado, los heridos fueron trasladados a un hospital cercano y una investigación demostró que los atacó un tiburón oceánico de puntas blancas de dos metros de largo.

El tiburón oceánico puntas blancas es un gran escualo de contextura robusta que habita en mares tropicales. Lo más notable de este animal son sus aletas largas, de punta blanca y redondeadas. Tiene movimientos lentos pero se vuelve muy agresivo una vez que está inmerso en el frenesí alimentario.

El tiburón oceánico puntas blancas es un gran escualo de contextura robusta que habita en mares tropicales

Estudios recientes demostraron que el número de ejemplares de tiburón oceánico puntas blancas está decreciendo de manera exponencial porque sus extremidades son el ingrediente principal de la sopa de aleta de tiburón. Y además, como otras especies, sufren la presión de la pesca en su hábitat natural.

Aunque no se dieron a conocer los detalles de las lesiones de los individuos, un comunicado de la Agencia Estatal de Desarrollo del Turismo de Ucrania reveló que el chico de 12 años se encontraba internado en cuidados intensivos y que la cirugía no había logrado salvar su brazo. Y un funcionario de salud egipcio, que no informó su nombre, contó que el guía turístico había perdido una pierna, mientras que la madre del joven también había sufrido heridas pero ninguna de gravedad.

Los ataques de tiburones son poco frecuentes en la región aunque un turista alemán murió, en 2010, durante una serie de cinco incidentes que ocurrieron en tan solo unos días. El área del parque nacional se encontraba cerrada hasta nuevo aviso.