Un youtuber rifa su Mercedes Benz para comprar tanques de oxígeno para los pacientes de Covid-19

El youtuber Scott Adrián Moreno, dedicado a producir contenido de viajes, tomó una generosa decisión. Tal cual lo comunicó en su canal Scott Traveling Channel, el influencer mexicano rifa su auto Mercedes Benz para comprar tanques de oxígeno destinados a los pacientes de Covid-19.

Primero, Scott lo comunicó en su perfil de Facebook. “La situación está muy culey”, definió el youtuber, que ya había hecho algunas acciones para comprar y donar el equipamiento a centros de salud. “Ya me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar. La vida no tiene precio”, apuntó. Por eso, decidió rifar su lujoso vehículo entre sus cientos de miles de seguidores y cualquiera que quiera participar.

El youtuber mexicano Scott Moreno sortea su auto Mercedes Benz CLA 250, del año 2015 Captura de pantalla YouTube

El auto que sortea es un Mercedez Benz CLA 250, modelo 2015. De acuerdo al youtuber, está “impecable” y con él hizo apenas 63.000 kilómetros. Con esta campaña busca juntar dinero suficiente para costear los tanques, que por la pandemia aumentaron su valor. “La cuestión es que estos tanques tenían un precio de 2000 o 3000 pesos (144 dólares) hace dos años. Ahora cuestan de 10.000 a 15.000 (entre 497 y 746 dólares)”, detalló el influencer. Como parte de su iniciativa, el joven también logró reunir a 10 médicos que puedan responder consultas a través de WhatsApp para aquellos pacientes que no puedan pagar consultas médicas.

En el lanzamiento de la campaña, Moreno se refirió a las repercusiones y saludó al personal médico de su país. “Primero que nada, quiero decirles a todos los médicos, todos los enfermeros y paramédicos, y a cada persona que trabaja en el sector salud, que en verdad que son una chingonería de persona”, manifestó Moreno. “Felicidades por lo que hacen, sé que la están pasando difícil”.

Luego, se defendió de algunas críticas: “Muchos me critican porque dicen que me creo una buena persona, y tal vez no sea una buena persona, pero sí soy una persona que tiene empatía por los demás, que se preocupa por los demás, que le duele el dolor ajeno y que quiere hacer felices a los demás”.

Y agregó: “Me dicen que hago esto por likes, por los seguidores, la gente siempre te va a criticar”. Sin embargo, Scott se mostró indiferente a quienes lo cuestionan por querer ayudar. “Yo sé la razón por la que lo hago, que es por el dolor de otras personas y porque vi que personas han sufrido mucho por perder a sus familiares, yo digo, si puedo ayudar, ¿por qué no hacerlo?”.

LA NACION