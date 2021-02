Una abuela creó un insólito perfil en Tinder para su nieto y se volvió viral

Scott Lefever tiene 28 años, vive en Brentwood, Inglaterra, porta una barba candado y tiene una abuela de 82 años bastante creativa y aggiornada con las redes sociales. Fue ella, Trina Lazarus, quien le creó un perfil de Tinder para conseguirle una novia.

“Hola soy Trina, la abuela de Scott”, escribió en ese perfil, y agregó, “Ha estado soltero cerca de dos años y creo que necesita mi ayuda, así que lo puse aquí para ayudarlo a conseguir una novia. Tiene 28 años, no tiene hijos, es un nieto encantador, es muy desordenado, necesita una novia que sepa cocinar a menos que le gusten las tostadas con frijoles”.

El perfil de Tinder de Scott creado por su abuela (East News Press Agency)

“Es muy trabajador y hace un té espectacular, le encanta el cine y la televisión, no es un chico deportista, pero le encanta caminar. Su plato favorito es la comida china para llevar. Bueno, eso es todo, si quieres saber más, desliza hacia la derecha”, vendió Trina a su nieto.

En principio sintió vergüenza, pero después el joven de 28 años se tomó la cuestión con humor y compartió el perfil también en Facebook. En cinco días recibió 26 matches en Tinder.

“Estaba un poco molesto cuando me enteré, pero rápidamente le vi el lado gracioso”, comentó Scott al medio The Sun. “Todavía no tuve citas, solo estuve diciendo ‘hola’ a ver qué pasa”, dijo sobre su actividad en la red social de las parejas. “Disfruto de salir pero no me quiero asentar. Tuve algunas citas, pero nada serio”, agregó sobre su vida amorosa.

Al principio sintió vergüenza, pero después vio el lado gracioso -y la utilidad de su presencia en Tinder (East News Press Agency)

Pero su abuela tiene para él otros planes: “Soy un poco dura y digo cómo es él, pero si a una chica no le gusta eso, depende de ella. No pensé que habría una buena respuesta, solo estaba tratando de motivarlo. Tiene 28 años, quiero que siente cabeza antes de que me vaya. Es bueno y siempre me cuida, es un buen chico en el fondo”.

“Otro bisnieto estaría bien, ya tengo cinco nietos y tres bisnietos. Tiene un buen corazón, y me gustaría una mujer agradable que no se aproveche de él”, dialogó con el medio británico la mujer de 85 años.

LA NACION