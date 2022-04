Una azafata reveló cuánto gana y y decepcionó a sus seguidores: “Es muy poquito”

Una tiktoker mexicana reveló en uno de sus videos cuánto gana una azafata en su país y provocó un largo debate en las redes sociales. Yami Almaraz, una joven fanática del fitness, la moda y los viajes, utilizó su canal de la red social (@travelwithyamialmaraz) para detallar el sueldo anual de un sobrecargo, como se le llama a las personas que forman parte de la tripulación de un avión comercial.

“¿Cuánto le pagan a un sobrecargo en México?”, escribió la joven a modo de introducción del video. En las imágenes se la puede ver a la propia Almaraz tomando clases en el curso de auxiliar de vuelo. Según aseguró, las azafatas ganan “84.000 pesos mexicanos (Unos 472.439 pesos argentinos) al año”. Es decir, “43,08 (unos 242,29 pesos argentinos) por hora”.

"¿Cuánto le pagan a un sobrecargo en México?": el video de TikTok que se hizo viral

“Los cargos de nivel inicial comienzan con un ingreso de 57.000 pesos mexicanos ($320.583,71) al año”, agregó y aclaró: “Mientras que profesionales más experimentados perciben hasta 90.000 pesos mexicanos ($506.184,81) al año”.

Sin dar mayores precisiones, Almaraz publicó el video y la respuesta de sus más de 6000 seguidores no se hizo esperar: cosechó más de 20.000 likes y más 600 comentarios, lamentablemente muchos de ellos negativos.

Es que la joven no fue demasiado clara con algo importante: la moneda de esos montos a los que hizo referencia. Sin embargo, la mayoría de los usuarios coincidieron en que tanto el sueldo total anual como el precio por hora, estaban expresados en pesos mexicanos.

"$84.000 al año", lo que gana una azafata según Tami Almaraz (Foto: Captura de video)

De esta manera, si los datos de la tiktoker fuesen ciertos, una azafata ganaría unos 4000 dólares al año, y poco más 2 dólares por hora. Algo que muchos usuarios cuestionaron. “¡Yo creyendo que ganaban mucho mas!“, comentó un usuario sorprendido por la cifra. “Ganan muy poquito, merecen ganar más”, aseguró una seguidora. “¡Yo gano $250.000 pesos al año y siento que es muy poquito! En ese trabajo falta que las valoren más”, dijo otra en la misma sintonía.

Sin embargo hubo quienes criticaron a la tiktoker y sostuvieron que su información es errónea. “Eso es mentira, mi esposa es sobrecargo de Aeroméxico y gana mucho más”, apuntó un seguidor. “Yo le vendí un (auto) Kia a una sobrecargo, ella trabaja en Aeroméxico y le pedí sus recibos de nómina. Percibe 26.000 y tiene 27 años”, comentó otro. “Estoy de acuerdo, mi novia trabaja en (la aerolínea mexicana) Volaris y se gana mucho más. Aproxidamente 22.000 al mes”, aseguró un tercero.

“El mínimo es 15.000 al mes, eso en (la aerolínea mexicana) Viva Aerobús“, indicó un usuario. “El salario es variado, depende de la categoría, la aerolínea, los viáticos... etc”, explicó otra usuaria y recomendó seguir a Sofie Feregrino (@sofieferegrino), una sobrecargo de aviación mexicana que está estudiando para ser piloto y que cuenta con casi 40.000 seguidores en TikTok.

"No tanto", la respuesta de la tiktoker que reveló cuánto gana una azafata en México (Foto: Captura de pantalla)

Aunque llegaron de a centenares, Yami Alcaraz respondió algunas pocas preguntas de los usuarios y solo le aclaró a una seguidora que el inglés no es obligatorio para ser azafata. “¿El inglés es obligatorio verdad?”, consultó la usuaria. “No tanto”, sostuvo la tiktoker y volvieron a cuestionarla. “No siempre, pero si hablás un idioma tenés mas calificación ante el puesto”, le remarcaron.