Una mujer denunció a un gimnasio que la expulsó por usar un "top demasiado corto"

La actividad física es una de las mejores herramientas para terminar con el estrés de la vida cotidiana. Una de las opciones más elegidas para realizar ejercicio, en las ciudades en las que se encuentran habilitados, son los gimnasios.

En estos espacios donde la actividad física manda, para muchos el estilo de ropa que se lleve puede llegar a ser un asunto crucial. Y hasta, en algunos casos, causal de conflicto por erróneas interpretaciones o prejuicios.

A una de estas situaciones se tuvo que enfrentar Julia Maren, una mujer estadounidense que denunció que la echaron del gimnasio donde realizaba ejercicio por llevar un top "demasiado corto".

A través de su cuenta de Instagram, Maren contó su sorpresa cuando uno de los entrenadores del gimnasio se acercó y le pidió que se pusiera una remera. La mujer no dudó en denunciar la situación en redes sociales y criticó el sexismo que todavía habita hoy en los gimnasios.

"Me dijeron que tenía que dejar el gimnasio si no me ponía otra remera, sin explicación. Me interrumpieron la rutina de ejercicios, me tuve que quitar los auriculares solo para que alguien me dijera que 'me podían dar una camiseta si necesitaba una' y que si quería continuar, tenía que ponérmela", detalló Maren.

"¿Sabían que el 65% de las mujeres evitan ir al gimnasio para no ser juzgadas? En comparación, solo el 36% de los hombres sienten lo mismo. Las mujeres están automáticamente más condicionadas por lo que se ponen para ir al gimnasio, para evitar que las critiquen o les hagan comentarios negativos", publicó.

Frente a esta insólita situación, Maren reflexionó sobre la discriminación en los gimnasios. "¿Me están diciendo que porque apenas dos centímetros de mi cintura están expuestos no soy bienvenida, pero mientras ese hombre de ahí tiene una remera escotada que se le ve todo el pezón sí lo es? Gracias por tomarse el tiempo de su día para hacerme saber que la doble vara y el sexismo aún existen", escribió.

La mujer no mencionó el gimnasio donde sucedió esta situación, pero recibió el apoyo de cientos de usuarias que se sintieron identificadas con lo sucedido. "Si el problema es que seré una 'distracción', ¿por qué no se tiene en cuenta al que 'se distrae'?", preguntó.

Maren remarcó que estos hechos ocurren no solo en los gimnasios, sino que se empieza a sexualizar a la mujer desde pequeña. "Este es un problema profundamente arraigado porque podría hablar sobre las políticas de uniformes en la escuela secundaria, los códigos de vestimenta para el baile de graduación y, evidentemente, la vestimenta de gimnasia. ¿Cuándo dejaremos de vigilar los cuerpos de las mujeres y hagamos responsable a los demás por sexualizarlas?", añadió.

La mujer manifestó que el problema persistirá hasta que haya un cambio de actitud a nivel general. "¿Cuándo empezaremos a permitir que las mujeres se sientan lo suficientemente cómodas en el gimnasio para usar lo que les resulte más cómodo en un ambiente que de otro modo ya sería incómodo?", cuestionó.

Maren, que tiene más de 3000 seguidores, recibió cientos de comentarios de apoyo. "La próxima vez apareceré con un top escotado que muestre mis pezones", concluyó molesta por la situación.