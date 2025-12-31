Qué es la “vitamina P”: el factor que favorece la digestión, según la ciencia

La "vitamina P" no es una vitamina real, sino un antiguo nombre que se usaba para nombrar a los bioflavonoides. Sin embargo, este término ahora se utiliza para referirse al placer asociado a la alimentación. Su importancia es clave: distintas investigaciones muestran que disfrutar lo que se come no solo influye en el bienestar emocional, sino que también activa mecanismos fisiológicos que optimizan la digestión y el aprovechamiento de los nutrientes.

¿Qué significa vitamina P en nutrición? La importancia del placer al comer

La vitamina P no es un micronutriente ni una sustancia química presente en los alimentos. Se trata de una forma simbólica de nombrar el placer al comer y su influencia sobre la salud digestiva, metabólica y emocional.

El placer alimentario activa la dopamina y prepara al organismo para digerir de manera más eficiente Freepick

El concepto se apoya en estudios de psicología alimentaria que analizan cómo el disfrute de la comida impacta en el cerebro y, a partir de allí, en distintos sistemas del cuerpo.

Según un artículo publicado en Healthline y revisado por la nutricionista Jerlyn Jones, el placer es un componente funcional y no simplemente un elemento accesorio.

¿Cómo el placer activa la digestión y el metabolismo?

El disfrute de la comida genera respuestas neuroquímicas concretas. La terapeuta y nutricionista Aleta Storch explico a Healthline que la experiencia placentera activa la liberación de dopamina, un neurotransmisor clave del sistema de recompensa.

Según la especialista, cuando se produce esta respuesta, el cuerpo entra en un estado fisiológico más favorable para la digestión: “Cuando se disfruta la comida y se estimula la dopamina, el organismo digiere y metaboliza los alimentos de manera más eficaz”.

Este proceso se vincula con la activación del sistema nervioso parasimpático, conocido como modo “descanso y digestión”, que permite una mejor descomposición de los nutrientes y un uso más eficiente de la energía ingerida.

Disfrutar la comida influye en el cerebro y, a partir de allí, en el metabolismo y el equilibrio emocional Freepick

Comer con placer y su vínculo con una alimentación más saludable

El placer alimentario también se asocia con mejores patrones dietarios. Una revisión sistemática publicada en 2020, que analizó 119 estudios internacionales, encontró que más de la mitad de las investigaciones mostraba una relación positiva entre el disfrute de la comida y la calidad de la dieta.

Un informe previo, publicado en 2015, ya había identificado que una mayor satisfacción al comer se vinculaba con un mejor estado nutricional.

En este sentido, la nutricionista Sarah Gold Anzlovar cuestionó una idea muy instalada:“Existe la creencia de que la comida saludable debe ser insípida, pero eso no es cierto”.

Según explicó, cuando el disfrute aumenta, también lo hace la sensación de saciedad, lo que puede reducir episodios de consumo compulsivo y favorecer elecciones más equilibradas.

El rol emocional y social del disfrute al comer

El concepto de vitamina P también incluye el valor simbólico y social de los alimentos. Esto contempla el hecho de que comer no es solo un acto biológico, sino también una práctica cultural y emocional.

Un estudio realizado en 2015 en comunidades de Tailandia identificó que compartir comidas placenteras se asocia con mayores niveles de bienestar y felicidad. Además, determinados alimentos funcionan como fuentes de consuelo físico y mental, especialmente en contextos de estrés o enfermedad.

La vitamina P no es una sustancia, sino una forma de nombrar el impacto del disfrute sobre la salud integral Freepick

Diferencias entre comer por placer y la alimentación emocional

Según Anzlovar, la alimentación emocional aparece cuando la comida se utiliza como respuesta automática frente a sentimientos intensos, mientras que el placer implica una elección consciente orientada a disfrutar el sabor y la experiencia.

“Cuando se come por placer, existe una conexión real con el alimento. En la alimentación emocional, esa conexión suele estar ausente”, detalló.

Una señal clave para diferenciarlas es la sensación posterior: el disfrute genuino no suele dejar culpa ni vergüenza.