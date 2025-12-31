Ante el inicio de un nuevo año, muchos están a la expectativa de las celebraciones que se hacen en distintos puntos del mundo para darle la bienvenida al 2026. Por la diferencia horaria, cada territorio reinicia el calendario gregoriano en distintos momentos. En ese sentido, surge la duda sobre cuál es el primer país del mundo en recibir el Año Nuevo.

Australia se destaca por ser uno de los primeros países en iniciar el Año nuevo (Bianca De Marchi/AAP Image via AP) Bianca De Marchi - AAP

Este es el primer país del mundo en recibir el Año Nuevo 2026

El primer país del mundo en recibir el 2025 es Kiribati, en Oceanía. Se trata de un conjunto de islas unos 642 km² de superficie y se encuentran al este la Línea Internacional de Cambio de Fecha. También se lo conoce como “la isla de la Navidad”, puesto que es el primer territorio en celebrar las Fiestas en el mundo, incluido el Año Nuevo. Además, la mayoría de sus habitantes son cristianos y celebran el nacimiento de forma comunitaria con festejos anticipados que atraen atención global.

Ubicadas en el océano Pacífico central, estas islas se ubican en el huso horario UTC+14, lo que les permite celebrar la llegada del nuevo año antes que cualquier otra región del planeta. Es así que Kiribati se convierte en uno de los lugares más destacados para quienes siguen con atención el inicio de las celebraciones a nivel mundial.

Kiribati es el primer país en el mundo en recibir el Año nuevo Romaine W - Shutterstock

De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la Línea Internacional de Cambio de Fecha es un límite establecido en 1884 con el propósito de dividir dos fechas del calendario. Esto implica que, dependiendo del lado en el que te encuentres, podría ser lunes o martes. Al cruzarla, sin embargo, se genera un salto temporal, ya sea retrocediendo un día o avanzando uno, según la dirección en que se atraviese. “Cuando cruzás la línea de fecha, te conviertes en una especie de viajero en el tiempo. Cruza hacia el oeste y es un día después; cruza hacia atrás y has retrocedido en el tiempo”, explicó la entidad.

El último país en recibir el año 2025

El último lugar del mundo en despedir el Año Viejo y dar la bienvenida al Año Nuevo también es un país de Oceanía. Se trata de Samoa Americana, un territorio insular ubicado en el Pacífico Sur. Se encuentra situada en el huso horario UTC-11, lo que hace que esta pequeña isla vive la transición al nuevo año mucho después de la mayoría de los países del mundo.

Es por este motivo que, mientras otras regiones ya están inmersas en las celebraciones del Año Nuevo, los habitantes de Samoa Americana aún disfrutan de las últimas horas del 31 de diciembre e inician el nuevo ciclo del calendario gregoriano 25 horas después que Kiribati. Estos dos países están a uno 1000 km de distancia, es decir, un viaje en avión de un poco más de una hora aproximadamente.

Samoa Americana es el país que recibe el Año Nuevo último, unas 25 horas después de Kiribati David Briscoe� - AP�

El peculiar desfase horario se debe a la posición de Samoa Americana en relación con la Línea Internacional de Cambio de Fecha, que organiza el tiempo en el planeta. Curiosamente, a solo unos 2000 kilómetros al oeste, en Samoa, ya habrán recibido el Año Nuevo más de 24 horas antes, debido a que se encuentra en el huso horario UTC+13.