Una mujer se quedó dormida sobre su hombro en el colectivo y esto fue lo que hizo para encontrarla

Las redes sociales son hogar de todo tipo de historias muchas veces insólitas que se vuelven virales. En esta ocasión, un hombre comenzó una búsqueda para dar con una chica que se durmió en su hombro durante un viaje en colectivo.

Eddy Oscco Huarcaya, un tiktoker peruano, aseguró que se “enamoró” de la joven y que necesitaba encontrarla. “Amigos, esta chica se durmió entre mis hombros. Es tan tierna, creo que me enamoré. Ayúdenme a que vea este video”, relató el joven en el clip que acumuló miles de visualizaciones.

Mucha gente luego del video dedicó su tiempo libre a buscar a esta joven pero nunca dieron con ella. Como si el destino jugase con los dados, un mes después el joven la encontró en el mismo colectivo. En esta oportunidad, ella estaba despierta viendo su celular. “Yo nunca vi ese video, ni idea tenía”, le aseguró la chica cuando escuchó, atónita, la historia.

Luego de charlar un buen rato, ambos se pasaron sus números de teléfono y acordaron desayunar un día para conocerse mejor. Incluso Eddy, admitió que le había escrito una canción a la joven que tiempo después compartió en sus redes sociales.

Esta historia provocó que muchos usuarios compartan situaciones y experiencias similares: “Me pasó lo mismo en un viaje y se me durmió un chico de ojitos azules, medio año después lo volví a ver en un banco era cajero y se sonrojó y yo también”, “Qué suerte, en mi caso solo se duermen las abuelitas”, o “A mí me pasó lo mismo y resulta que me había robado...”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Mostró en TikTok el interior de una casa abandonada y ahora sus seguidores quieren “invadirla”

Otra singular historia de esta latitudes, tuvo como protagonista a un tiktoker que compartió el interior de una casa abandonada en los cerros de San Juan de Lurigancho, Perú, y causó un verdadero revuelo. Al ver las imágenes, muchos de sus seguidores se quedaron asombrados y no solo quieren conocerla sino que muchos piensan que podrían vivir allí sin ningún problema. Pero, esto no podrá ser porque en realidad, si bien la propiedad está en mal estado, tiene dueño.

El clip, compartido por el usuario @torimat_cordova dura cerca de tres minutos y da un vistazo de la casa ubicada en un lugar muy desolado y con el cielo gris, lo que le da el marco de película de terror. “Miren este panorama, pareciera que estamos en el cielo, ¿verdad? Pura neblina”, comenta luego de afirmar que el lugar está ocupado por personas “de mal vivir”.

“Está con algunas suciedades con papel higiénico. Las paredes pintadas, tal como sucede con una casa abandonada”, continua en su relato. Más allá de eso, la estructura se encuentra en perfecto estado y parece ser propiedad de una universidad. El video del tiktoker superó los 30.000 ‘Me gusta’ y sumó más de 1000 comentarios.

“Esas casas sí tienen dueño, solo que por pandemia dejaron de construirlas. No están abandonadas”, escribió un usuario, a lo que otro le contestó: “Esas edificaciones llevan ahí varios años y eran para la universidad Santo Domingo, solo que el dueño falleció y la construcción se pausó”. Finalmente, apareció alguien que aseguró tener información y hasta haber trabajado ahí: “Esa casa la construí para el grupo Santo Domingo en 2008 y era para los guardianes de la universidad. En esos tiempos ahí vivían cerca de 100 personas cuidando el área del terreno”.