Una fanática de Adele decidió seguir la dieta por la que la cantante perdió cincuenta kilos. Después de una semana, bajó casi tres kilos pero aseguró que la escasa alimentación la dejó sin energías, mareada y agotada.

Kayla Nelson, una estrella de YouTube, estaba decidida a adelgazar tal como lo había hecho su ídola. Para lograr su objetivo, se compró el libro The Sirtfood Diet (La dieta Sirtfood, en español) y se apegó al estricto régimen que supuestamente realizó la cantante.

La youtuber documentó su experiencia en un video titulado Yo probé la dieta de Adele, que hasta el momento registra más de un millón de visitas. Allí cuenta que durante días comió cebollas, apio, manzanas y cantidades industriales de jugos verdes. La consigna era que su ingesta de calorías fuera menor de 1500.

Kayla perdió casi tres kilos en una semana, aunque sugirió que era probable que la disminución se debiera al peso del agua que retiene el cuerpo y no a una pérdida de grasa a largo plazo. En el segundo día de la dieta, la influencer aseguró que se estaba "muriendo de hambre" debido a que solo tomaba jugos y comía sólidos una vez por día. También contó que sufrió fuerte dolores de cabeza porque se sentía "desnutrida".

Al tercer día, los jugos no le parecieron nada divertidos ni revitalizantes. De hecho, tal como se rumorea que hizo Adele, Kayla intentó practicar Pilates aunque fue inútil. "Tuve que reducir la velocidad y tomar un par de descansos porque me mareaba y me sentía muy débil: hoy tomé solo tres jugos", reveló en el video documental.

"Las bebidas de la Sirtfood te mantienen regularizada, aunque si solo tomás jugos es fácil perder peso. Es cierto que me hizo sentir más delgada, pero la verdad es que tenía un déficit de calorías significativo. Fue una buena sensación combinada con la percepción de estar a punto de colapsar mentalmente", confesó Kayla y agregó que no recomendaría la dieta, a menos que se usara a corto plazo como una forma de impulsar la pérdida de peso para luego incorporar hábitos saludables de alimentación y ejercicio físico.