Una persona no binaria denunció al conductor de un tren por usar la frase “damas y caballeros”

Una persona no binaria denunció en las redes sociales a un maquinista de la compañía ferroviaria London North Eastern Railway por saludar a los pasajeros con un mensaje poco inclusivo. “Buenas tardes, damas y caballeros, niñas y niños”, fue la frase que usada por el empleado de la empresa.

“Como persona no binaria, este anuncio no se aplica en realidad a mí, así que no lo escucharé”, escribió Laurence Coles en Twitter. En su foto de perfil, aparece en la estación de tren, usando un tapabocas con los colores de la bandera del colectivo LGBTIQ+.

El mensaje de Laurence fue escuchado por la compañía, que en la misma red social le respondió: “Lamento mucho leer esto, Laurence, nuestros gerentes de tren no deberían usar un lenguaje como este, y te agradezco que me lo hayas hecho notar”.

A su vez, le pidieron a la persona que les comunique en qué servicio viaja habitualmente para asegurarse de que “sigan siendo tan inclusivos” como se esfuerzan por serlo en la empresa. “Hemos estado trabajando muy duro para educar a nuestra gente sobre por qué los pronombres específicos de género no son adecuados en casos como estos, y lamentamos ver que esto no se haya respetado aquí”, volvieron a remarcar en el comunicado de la firma.

Y agregaron: “Es totalmente válido que alguien que no se identifique con los términos utilizados se sienta excluido y, como empresa, no aceptamos que nadie deba sentirse excluido”. Sin embargo, la compañía de trenes indicó que no sancionaría al conductor, sino que lo resolvería haciendo una capacitación para que los trabajadores aprendan a usar el lenguaje inclusivo.

Según consignó el diario The Sun, Charlotte Monroe, de 28 años, quien también es una persona no binaria y tiene una relación con Laurence, se puso en contacto con la empresa, y reclamó: “Estaba sentada con Laurence cuando se envió este tuit. Ambas somos no binarias y nos sentimos alarmadas e incómodas por la falta de inclusión”.

Pero como suele ocurrir cada vez que se debate el uso del lenguaje inclusivo, el comunicado de LNER generó controversia y hubo pasajeros del servicio de trenes que salieron a criticarlo. “Mi padre era conductor de tren. Si alguien ‘no binario’ tratara de patalear con él por un anuncio de megafonía dirigiéndose a los pasajeros como ‘damas y caballeros’, estoy seguro de que les habría dicho con razón que se identificaran como un coche y se fueran a la m...”, comentó el usuario Jay Beecher en Twitter.

Más allá de estos mensajes, un portavoz de LNER aclaró al medio inglés: “Estamos comprometidos con la diversidad y la inclusión en todo lo que hacemos para nuestros clientes, colegas y comunidades. Nuestras políticas y procedimientos se revisan periódicamente y, a la luz de los recientes comentarios, revisaremos si es necesario hacer más cambios”.

Transport for London, el organismo del gobierno londinense responsable de la mayoría de los aspectos del sistema de transportes (colectivos, trenes y metro) en la ciudad ordenó al personal, en 2017, no usar más la frase “damas y caballeros” para evitar ofender a los pasajeros que tengan una identidad de género diferente al binarismo masculino-femenino.

Laurence trabaja como vigilante en los Ferrocarriles del Suroeste de Londres y es también referente LGBTIQ+ del Sindicato Nacional de Trabajadores Ferroviarios, Marítimos y del Transporte (RMT) y del Partido Laborista, en Tooting, al sur de la capital de Reino Unido.

Por su parte, Charlotte trabaja también dando instrucciones de señalización en el metro de Londres y fundó el grupo Progress Train, que promueve la diversidad y la inclusión del colectivo LGBT+ en el sector ferroviario.

En la Argentina: reclaman que el padrón no contempla a las personas no binarias

Este domingo 12 de septiembre se celebran en la Argentina las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), previas a las Legislativas 2021. El día en que se dio a conocer el padrón definitivo en el país, hubo quejas de muchas personas por no contemplar a todas las identidades de género.

Al ingresar a la página web de la Justicia Nacional Electoral, un detalle llamó la atención de los usuarios de las redes sociales y provocó una ola de quejas. El formulario de consulta solo permite poner como género “femenino” y “masculino”, excluyendo a las personas no binarias.

Cabe recordar que en julio de este año, el presidente Alberto Fernández anunció el lanzamiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) para las personas no binarias, que incorpora la nomenclatura “X” como opción. El objetivo de la iniciativa es garantizar el derecho a la identidad de género de aquellos que no se autoperciben varones ni mujeres, un reclamo del colectivo LGBTQI+. Sin embargo, los votantes descubrieron que la página oficial contradice los avances que dio el propio Gobierno semanas atrás.

“¿Si soy no binario no me puedo fijar dónde voto?”, reclamó un usuario de Twitter. Mientras que otro internauta manifestó: “No aparece el DNI no binario en la consulta del padrón online”.

