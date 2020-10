Un detalle en las fotos de Úrsula Corberó demuestra su amor por la Argentina

Úrsula Corberó compartió una serie de imágenes en sus redes sociales en las que aparece un detalle que fue interpretado como una clara alusión a su cariño por la Argentina Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de octubre de 2020 • 18:37

Desde que se decretó la cuarentena obligatoria en la Argentina, Úrsula Corberó pasó varios meses de aislamiento en Buenos Aires junto a su novio, "El Chino" Darín, y su familia. La estadía en el país, según contaron los protagonistas, fue muy buena y una publicación que realizó la actriz durante las últimas horas confirma el cariño que adoptó por la Argentina.

La protagonista de "La casa de papel" se encuentra en pleno rodaje de la quinta y última temporada de la serie, pero eso no le impidió compartir con sus 20,8 millones de seguidores distintas fotografías de su vida cotidiana.

En su última publicación, la actriz mostró una serie de elegantes imágenes en las que luce un traje de baño negro de Versace y en una de las fotos aparece sonriente, mientras que en la otra asume una expresión más seria. Por eso, al pie de las fotos colocó dos emojis: uno con la cara de un ángel y otro con el rostro de un demonio.

Pero el detalle que más llamó la atención entre sus seguidores no fue el atuendo, sino el fondo de las imágenes, ya que Corberó se encuentra sentada sobre un piso cuyos azulejos son celestes y blancos, los colores de la bandera argentina.

La actriz se instaló junto en la casa de los padres de su pareja, Ricardo Darín y Florencia Bas, a principios de año. Úrsula venía de pasar una temporada en Japón y, tras permanecer dos semanas en España, había viajado a Buenos Aires para visitar a su novio. Fue en ese momento cuando se decretó el confinamiento en la Argentina, lo cual impidió a la pareja regresar al departamento en el que viven en Madrid.

La actriz española manifestó en varias ocasiones el gran recibimiento que recibió por parte de la familia de su novio. Cuando ya habían transcurrido dos meses de encierro, "El Chino" Darín también explicó que entre todos se repartían las tareas de la casa, aunque indicaba que era Florencia Bas quien asumía la mayor parte.

"Mi mamá hace todo y no hay manera de pararla. Y nos tiene a todos activos porque, además, si no hacés algo, te sentís mal. Por el bienestar y la alegría de los cuatro, cocinan las que saben, que son mi mamá y mi novia Úrsula. Yo soy un desastre y nadie quiere que cocine, pero lavo los platos. También entrenamos, jugamos a las cartas, o los juegos que se te ocurran, y hasta apostamos tareas domésticas a realizar. Nos estamos acoplando porque no es nuestra casa. Nos vamos acomodando en los espacios que quedan libres. La casa es acogedora y no hay problema, por suerte", contaba entonces el joven actor sobre esta forzada vuelta a la casa de sus padres.