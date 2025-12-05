Quién es la popular artista venezolana sancionada por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua

La venezolana Jimena Romina Araya Navarro (popularmente conocida como “Rosita”) fue sancionada por el Departamento del Tesoro (USDT, por sus siglas en inglés) por brindar “apoyo material” al Tren de Aragua, la organización criminal que fue designada como Organización Terrorista Extranjera.

Por qué Estados Unidos sancionó a Rosita, la DJ venezolana

Araya Navarro es uno de los cinco individuos presuntamente vinculados con el Tren de Aragua que fueron sancionados por el USDT, que informó la noticia mediante un comunicado oficial.

La entidad federal argumenta que Rosita “supuestamente” ayudó al jefe de la organización, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, a escapar de una prisión en Venezuela en el año 2012.

La venezolana Jimena Romina Araya Navarro fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos @arayajimena

Las autoridades sostienen que la DJ forma parte de una red de afiliados a Tren de Aragua que, entre otras acciones, han lavado dinero para sus redes

Scott Bessent, secretario del Tesoro, expresó: “Bajo la presidencia de Trump, los carteles terroristas brutales ya no pueden operar con impunidad en nuestras fronteras. Las operaciones de narcotráfico y tráfico de personas de la red Tren de Aragua han representado desde hace tiempo una grave amenaza para nuestra nación”.

Por último, el funcionario prometió seguir con las instrucciones del presidente, con el objetivo de evitar que los criminales afecten al sistema financiero estadounidense.

La contribución de la DJ al Tren de Aragua

La agencia estima que Navarro tiene una relación sentimental con Guerrero Flores, y que parte de los ingresos de sus shows fueron destinados a la organización criminal.

Las otras personas -o entidades- que fueron sancionadas por colaborar con Tren de Aragua son:

Eryk Manuel Landaeta Hernández

Maiquetia VIP Bar Restaurant

Global Import Solutions SA

Kenffersso Jhosue Sevilla Arteaga (alias “El Flipper”)

Qué sanción le aplicó el gobierno de EE.UU. a la DJ Rosita

Según el USDT, la DJ venezolana enfrentaría diferentes consecuencias por la investigación.

Todos sus bienes e intereses en bienes que se encuentren en EE.UU. o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC.

Cualquier entidad que sea propiedad suya directa o indirectamente en un 50 % o más también será bloqueada.

“El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y extranjeros“, advirtió la agencia, que también aseguró que se basarán en la responsabilidad objetiva para determinar esas sanciones.

Todo sobre Rosita, la DJ venezolana que sancionó el gobierno de EE.UU.

De acuerdo con la BBC, Rosita es una DJ venezolana que ganó mucha popularidad en el público latino y ya tiene más de 3,5 millones de seguidores solo en su cuenta de Instagram.

Nació en 1983 en la ciudad de Maracay, capital del estado Aragua, ubicada a unos 119 kilómetros al oeste de Caracas. En sus primeros pasos, tuvo experiencias como intérprete en papeles de varias novelas de los principales canales de televisión de su país, lo que la ayudó a conseguir bastante fama.

Presuntos integrantes de la pandilla Tren de Aragua esposados durante una audiencia preliminar (archivo) Esteban Felix - AP

Fue en ese momento cuando, presuntamente, habría establecido una relación con Guerrero, el líder de Tren de Aragua. De todas formas, su madre negó a la BBC cualquier vínculo de la joven con el criminal.

Según dijo un periodista a BBC, Rosita presuntamente se encargaba “de organizar las fiestas que se celebraban en la discoteca Tokio que funcionaba dentro de la cárcel de Tocorón”.

En 2021, fueron los primeros procesos judiciales contra Guerrero y eso le causó la reciente sanción del gobierno estadounidense.