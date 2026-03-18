Uruguay, como nunca lo viste: destinos de naturaleza para disfrutar el otoño a pleno

Con su luz suave y sus temperaturas agradables, el otoño invita a la naturaleza y es una de las mejores estaciones para planificar viajes y escapadas. Uruguay cuenta con una serie de paisajes naturales deslumbrantes que convierten al país en el escenario perfecto para reconectar con el aire libre, los cambios de colores, la aventura y también la historia.

Entre los primeros en la lista de los recomendados aparece el área protegida Montes del Queguay, donde el río ofrece el entorno perfecto para recorridos en canoa, senderismo, avistamiento de aves y circuitos históricos y arqueológicos. La zona, ubicada en Paysandú, se extiende por más de 20.000 hectáreas y conserva uno de los montes ribereños más grandes e intactos del Uruguay, por lo que constituye una verdadera joya de la biodiversidad, aunque paradójicamente sigue siendo uno de los destinos ecoturísticos menos visitados de la región.

El complejo Termas de Almirón, ubicado en el departamento uruguayo de Paysandú, es conocido por ser el único en la región con aguas salinas.

Muy cerca de allí, las Termas del Almirón surgen como un peculiar complejo que se distingue por sus aguas mineralizadas, únicas en la zona. Estos “pozos salados” ofrecen propiedades terapéuticas de alto valor, y las piscinas –las hay descubiertas y techadas– se prestan a la perfección para el relax.

El recorrido lleva hacia el norte, al Valle del Lunarejo, un paisaje que despliega su magia entre quebradas y cascadas características del departamento de Rivera. Un consejo de cara al recorrido: contar con el acompañamiento de baqueanos locales, lo que permite acceder a estas caídas de agua de forma segura y garantiza una travesía auténtica. Cabañas, posadas, casas de campo y la más reciente alternativa del glamping figuran entre las muchas posibilidades de alojamiento.

Uruguay invita a una mirada pausada a través de recorridos en bicicleta por diversas localidades y entornos naturales.

Para seguir explorando: entre serranías y viñedos

Las Grutas de Salamanca, al norte del departamento de Maldonado, son sin duda otro de los imperdibles de la temporada: un destino que invita a explorar formaciones geológicas fascinantes mientras se disfrutan serranías únicas.

Unos 200 kilómetros al norte de allí la Quebrada de los Cuervos destaca por su identidad como la primera área protegida del país: un área de 4.400 hectáreas donde el contacto directo con un ecosistema de bosques de galería y los senderos con vistas panorámicas hacia las profundidades del valle proponen una experiencia de senderismo inigualable.

La Quebrada de los Cuervos, un paraíso de 4.400 hectáreas que constituye la primera área protegida del país.

Otro dato: Uruguay ofrece también circuitos en bicicleta por diversas localidades y visitas a bodegas familiares que en muchos casos organizan catas y recorridos por los viñedos.

Las bodegas familiares de la zona organizan catas y recorridas por sus instalaciones.

El Ecoparque Tálice alberga miles de especies de animales y es el favorito de las familias.

El Geoparque Grutas del Palacio cuenta con el Sello UNESCO. JAVIER VILLASUSO

Finalmente, el Ecoparque Tálice se consolida como una parada obligada para las familias, ya que el predio de 75 hectáreas –a la vez recreativo y educativo– integra la conservación de la fauna (hay muchísimas especies de animales) con actividades como safaris fotográficos. Sin ir más lejos, el parque fue creado para celebrar la “convivencia armoniosa entre las personas y la naturaleza”, y también para promover el cuidado del ambiente, la alimentación sana y la importancia del esparcimiento. La propuesta se complementa con la riqueza del Geoparque Grutas del Palacio, un sitio que cuenta con el Sello UNESCO y que invita a descubrir la historia de la tierra en pleno corazón del país.

En síntesis: hablamos de una serie de recorridos que resumen bien el espíritu del país vecino: paisajes cuidados, un ritmo calmo y una relación con la naturaleza que simplemente fluye.

Conocé más en www.uruguaynatural.com

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