Valeria Mazza Casa: la modelo y empresaria lanza un emprendimiento de decoración

La modelo y empresaria Valeria Mazza lanzará un nuevo emprendimiento este martes desde Punta del Este, en Uruguay. Se trata de un proyecto junto a la empresa de diseño e interiores Walmer.

“Valeria Mazza Casa”, la nueva propuesta de decoración y ambientación, es una línea de interiores con diseño, de vanguardia y herencia italiana inspirada por la referente del mundo de la moda. Durante el lanzamiento Valeria presentará una exclusiva línea de muebles, luminarias y objetos de decoración conceptualizadas y diseñadas en conjunto por ella y Walmer. Los productos se comercializarán en las cinco tiendas que Walmer tiene en Argentina.

“Estoy feliz de poder concretar mi proyecto de una línea de muebles que muestren, de alguna forma, mi impronta personal”, destacó la modelo, quien explicó que durante la cuarentena trabajó junto a un equipo de diseño y producto de compañía que “supo interpretar plenamente” sus gustos.

“Juntos le dimos forma a esta línea minimalista y sofisticada que me encanta. Amo el diseño, me fascina la decoración y me siento plenamente identificada con lo que logramos”, completó Valeria.

Valeria Mazza se mostró entusiasmada por concretar su proyecto Instagram @valeriamazzaok

El catálogo de muebles permite el equipamiento para todo el hogar: living (sofá, sillón, mesa de centro, mesa lateral, mesa de TV, biblioteca), comedor (mesa, silla, vajillero), dormitorio (cama, mesa de luz, banqueta).

Se ofrecerán también elementos decorativos como lámparas (de techo, de pie, de mesa de luz), centros de mesa, almohadones, mantas de cama, espejos y cuadros con retratos fotográficos realizadas por fotógrafos como Gabriel Machado, Gabriel Rocca, Santiago Turienzo y María de Jesús Álvarez.

Por su parte, el presidente de la firma, Héctor Liberman, agregó: “La línea de muebles es de neto corte italiano, de colores neutros y con maderas de gran calidad como el roble y el ébano que van muy bien con ambientes amplios y contemporáneos”.