Verano 2022: cinco destinos para apagar el celular y conectarse con la naturaleza y la meditación

Basta de teléfono. Más que vacaciones, lo que estos lugares proponen son experiencias de vida. Hoy, cuando tanto se habla de ecología y medio ambiente, el turismo responsable, sostenible, justo e inclusivo está siendo cada vez más requerido. En el mundo las propuestas son muchas y variadas y en nuestro país comienzan a tomar fuerza. Aquí las construcciones sustentables, además, se asocian a una gastronomía orgánica y de estación, en algunos casos vegana. Además, la mayoría brinda opciones de meditación, yoga y tratamientos holísticos.

1. Comida de la huerta y energía solar

Aluminé Honik es la creadora de estas cabañas situadas en el valle de El Hoyo, en Chubut. “Este trabajo turístico se fue generando de forma natural y en base a la chacra en donde vivimos”, cuenta Aluminé que define su propuesta como “turismo rural y consciente”.

Aluminé Honik es la creadora de estas cabañas situadas en el valle de El Hoyo, provincia de Chubut Gentileza: Hacia el Sur. Cabañas de campo

El complejo, que dispone de cabañas simples y deluxe, se encuentra al pie de la montaña y está rodeada de bosques, arroyos, vertientes y una gran laguna con un muelle para poder pescar y bañarse. La filosofía es mantener una vida saludable por lo que las comidas se preparan con productos orgánicos que se cosechan en la huerta, con huevos frescos que proveen las gallinas y todo se hace de manera artesanal.

La construcción natural de las cabañas combina diseño con modernidad. Se siguen los principios de la permacultura (respetar los ritmos naturales del medioambiente); fardos de pasto se transforman en techos vivos; hay termotanque solar y calefacción central a leña que además permite disfrutar de una hermosa fogata.

Pensada para disfrutar del descanso y la conexión con el entorno natural, en este lugar las actividades clásicas de un hotel, como trekking, cabalgatas, masajes y bicicleteadas se suman a otras alternativas. A saber: meditación, reiki, baños de gong, depuraciones y lecturas de aura, entre muchas otras. Aquí se reciben tanto familias como grupos.

La filosofía es mantener una vida saludable por lo que las comidas se preparan con productos orgánicos que se cosechan en la huerta Gentileza: Hacia el Sur. Cabañas de campo

Precio: La estadía por noche en temporada alta tiene distintos presupuestos. El loft para dos personas, 75 dólares y, para cuatro, U$S 100. La cabaña clásica cotiza U$S100 dólares para cuatro y U$S 30 para seis. La casa de campo arranca en los U$S 160 dólares para cuatro y U$S 25 más por adicional (capacidad máxima 12 personas). Todas están equipadas para poder cocinar y comer ahí con las verduras de la huerta que ahí mismo se venden. También hay opción de cotizar desayuno y cena.

2. Bahía Creek, Río Negro

Luego de viajar por más de cuatro años por 25 países, Juan Cruz Torno Sánchez decidió crear Refugio Perdido, un hostel 100% sustentable donde lo ecológico, el respeto hacia la naturaleza y una vida sencilla son los pilares fundamentales. ¿Dónde? Justamente en el lugar donde su padre lo había llevado a vacacionar todos los veranos: los médanos que dan sobre el mar en Bahía Creek, Río Negro.

El glamping fue construido en pinotea antigua reciclada y ofrece habitaciones dobles o cuádruples con baño doble y antebaño compartidos Gentileza: Refugio Perdido. Hostel & Comedor

Este glamping fue construido en pinotea antigua reciclada y ofrece habitaciones dobles o cuádruples con baño doble y antebaño compartidos; cocina completa compartida; hogar, fogón, horno de barro y plancheta a leña y servicio de desayuno opcional. También se puede elegir la experiencia Domo.

Al hostel se acaba de sumar el parador PLUS (Patagonia Libre, Única y Sustentable), ubicado a 3 kilómetros de distancia. “Se trata del primer proyecto emisión cero de la Patagonia y el primer parador eólico del mundo y el primer proyecto regenerativo de Sudamérica (carbono negativo). No solo buscamos brindar un servicio turístico, sino también lograr un cambio de paradigma: abandonar la energía fósil (carbón, gas o petróleo) por energía limpia y renovable”, explica Juan Cruz.

La alimentación que se brinda tanto en el hostel como en el parador es vegana. Y para respetar esta filosofía se aplican cuatro tecnologías: biogás, permapetra (lo último en baños secos) y generadores de energía eólica y solar. Cuentan con sistema de compostaje y cestos de separación de residuos.

Los médanos que dan sobre el mar en Bahía Creek, Río Negro Gentileza: Refugio Perdido. Hostel & Comedor

Por si esta propuesta no alcanzara para tentar a los naturalistas, cabe mencionar que el próximo 13, 14, 15 y 16 de enero se desarrollará la segunda edición del Festival Seres del Sol en PLUS, con artistas como Lisandro Aristimuño, Sol Campano, Adrián Berra y Marilina Bertoldi. “Es un festival de conciencia, plásticos cero y alimentación vegana. Además, todo el sonido y equipo de los artistas será alimentado con energía solar”, completa el creador del complejo.

Precio: en promedio $ 3000 por persona por noche, sin comidas.

3. En Buenos Aires, también

Además de las ofertas en las provincias, Buenos Aires tiene lo suyo. Eco Yoga Park es parte de una amplia red internacional de aldeas ecológicas que tienen representación en más de 25 países. En este lugar, ubicado en el kilómetro 48,9, de la ruta 24, en General Rodríguez, se puede ir a pasar el día o bien alojarse por la cantidad de tiempo que el visitante desee. La propuesta es crear un espacio de conexión con la naturaleza y en ese contexto promover prácticas como el yoga y la meditación.

Estas actividades se completan con una alimentación orgánica y la posibilidad de descubrir una filosofía de vida alternativa íntimamente ligada a lo sustentable.

Se brindan clases de Hatha Yoga y Relajación, aquietando y armonizando la mente con el sonido de los mantras y la música instrumental Gentileza: Eco Yoga Park

“El nuestro es un lugar donde, además de descansar, se vivirá una experiencia inolvidable en medio de un entorno de belleza única”, asegura Narayna. Se brindan clases de Hatha Yoga y Relajación, aquietando y armonizando la mente con el sonido de los mantras y la música instrumental, contemplando el encanto de la naturaleza. Todas estas actividades se acompañan con una cocina natural.

Precio: a consultar.

4. En Córdoba, a respirar

Ubicado en las sierras de Calamuchita, a 15 kilómetros de Villa Yacanto, a orillas del Río Grande y junto al Cerro Umepay, se encuentra Centro Holístico Umepay, este ecolodge ideal para personas que disfrutan de la vida sana durante el verano y el contacto con la naturaleza.

La estadía cuenta con pensión completa vegetariana cuya materia prima es principalmente orgánica Gentileza: Centro Holístico Umepay

Quienes se alojan aquí disponen de una agenda semanal con Yoga, meditación, lectura de Aura y Chikung. También se pueden tomar sesiones individuales de masaje californiano y Thai, masaje a cuatro manos, lectura energética, terapias de sonido y Reiki, entre otras. Este año se suman recorridos en bicis de montaña y en la playa hay una mini pileta con agua caliente de hasta seis personas y con vista al río.

La estadía cuenta con pensión completa vegetariana cuya materia prima es principalmente orgánica. El desayuno es súper importante y ofrece jugos naturales, leches vegetales, panes integrales, huevos, quesos de girasol, etc. Al mediodía la propuesta es buffet y por la noche un menú fijo que es acompañado por música en vivo y sesiones de tarot.

Este centro tiene sus edificaciones realizadas en construcción natural y con techos vivos. Allí se utiliza energía solar. El agua que se bebe es de vertiente.

Este ecolodge es ideal para personas que disfrutan de la vida sana y el contacto con la naturaleza Gentileza: Centro Holístico Umepay

El alojamiento cuenta con baños convencionales -con inodoro y bidet-. Y también con baño seco, para los que prefieren esa opción. Todas las aguas que se utilizan son tratadas con sistemas de depuración para que vuelvan a la naturaleza en estado puro. Se separan los residuos en: plásticos, papel/cartón, orgánicos, y no reciclables.

Precio: la cabaña doble con pensión completa cuesta $21.250 la noche y para 4, $ 28.250. Hay descuentos por cuatro o más días.

5. Chaco, en una experiencia salvaje

Nada mejor que descubrir los exuberantes bosques de quebrachos y algarrobos, con ríos y abundante fauna del impenetrable chaqueño que instalarnos en carpas justo en el acceso al Parque Nacional.

Nada mejor que descubrir los exuberantes bosques de quebrachos del impenetrable chaqueño Gentileza: Estrella Herrera

“El turismo de naturaleza invita a experimentar el espectáculo de la vida silvestre mediante actividades que no afectan los sistemas naturales en donde se desarrollan. Además, que respetan la autenticidad de las comunidades locales”, expresan desde Fundación Rewilding que, junto al Instituto de Turismo del Chaco son los impulsores de esta propuesta turística y de alojamiento con fines sociales. “Sociales porque apunta al desarrollo de los parajes locales siempre respetando la naturaleza: todo lo que se recauda con el servicio vuelve a las comunidades, por ejemplo, con capacitaciones a los vecinos”, señalaron.

Son tres carpas levantadas sobre plataformas, rodeadas de monte y a orillas del río Bermejito. Cada una cuenta con tres camas sommiers, escritorio, mesas de luz y amplias ventanas con mosquiteros. Cada accesorio en el interior está confeccionado por artesanos locales: mantas, bancos de madera, cestos, alfombras y lámparas de palma caranday. El baño completo dispone de una ducha de agua caliente que, al igual que la luz, es provista gracias a la energía solar.

Los desayunos, comidas y actividades están a cargo de la Asociación de Vecinos de la Armonía, que se capacitan para brindar más y mejores servicios. Para ellos el turismo de naturaleza es hoy una fuente genuina de ingresos.

“Más allá de lo cómodo y bonito, también tiene espíritu de monte, ya que las carpas están ubicadas en un entorno totalmente agreste. Esto permite estar inmerso en la naturaleza y disfrutarla de primera mano. A pocos metros de donde uno duerme están el río, los árboles y los pájaros que ofician de despertador natural cada mañana”, agregan desde Rewilding.

Precios: la carpa para dos personas por noche y con desayuno incluido cuesta, hasta diciembre del 2021, $14.206. El pack de tres noches tiene descuento: $ 41.783.