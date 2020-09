Video: cantaba una canción cuando su madre cayó por el techo de su cuarto

Practica una canción para una audición y su madre se cae del altillo.- Fuente: Tik Tok 00:10

Liz San Millán es una joven estadounidense que grababa en la plataforma TikTok un video en el que cantaba una dulce canción como práctica para audicionar en la escuela de comedia musical de Nueva York. Pero su melodiosa voz pasó a segundo plano, incluso para ella, cuando, de pronto, su propia madre atravesó el cielorraso de la habitación y quedó colgada del techo, para sorpresa y horror de la joven cantante.

El video fue subido la semana pasada a la plataforma TikTok y ya tiene cuatro millones de reproducciones. Antes que nada, hay que decir que la madre de la niña no sufrió ningún tipo de herida, y que solo se trató de un breve -y a la postre, divertido- susto.

Liz contó al sitio estadounidense BuzzFeed que recientemente se había mudado a la casa de sus padres en Nueva York para ir a la escuela de teatro musical en esa ciudad. Practicaba con la canción "Kindergarten Boyfriend", de la comedia musical Heathers, para hacer la audición de ingreso en dicha escuela, y decidió grabarse.

Liz San Millan practicaba una canción para una audición en una escuela de comedia musical cuando de pronto su madre apareció a través del cielorraso Crédito: Captura de video

Aparentemente, su madre estaba en ese momento buscando algo en el altillo para la vestimenta de la joven en la audición, pero puso un pie donde no debía y el piso de la habitación se rompió. Casualmente, el agujero provocado en el altillo fue justo en el techo del cuarto donde Lizcantaba, y la pierna de su madre apareció, colgando, en escena.

La joven dejó de cantar, obviamente, y apenas atinó a decir un resonante: "Oh, my God! (Oh, Dios mío)".

"Justo antes de que ella cayera, se podía ver la irritación en mi cara porque estaba haciendo ruidos y dando golpes en el altillo mientras sabía que yo estaba grabándome", contó luegoLizal citado medio.

"Hay vigas de madera en el altillo sobre las que se supone que tenés que pisar, pero ella tropezó y atravesó directamente en mi techo", agregó la muchacha.

Luego aseguró que su madre no se había hecho ni un rasguño tras el accidente y que ambas se divirtieron mucho al ver los comentarios que recibieron en su posteo de TikTok, donde los usuarios tomaron el incidente con mucho humor.