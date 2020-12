Video: la furia de un pescador al descubrir que un tiburón le robó su botín

Un pescador captó en video el momento en el que un tiburón se llevó parte de un costoso atún rojo que había logrado pescar

Un pescador quedó totalmente anonado al descubrir que un tiburón blanco había mordido un atún que acababa de pescar. David Sloan y sus compañeros de tripulación estaban a bordo de una embarcación cuando, de repente, sintieron un movimiento inusual y descubrieron el motivo. Todo quedó registrado en un video que el pescador compartió en su canal de YouTube.

El grupo luchó con el atún colorado durante una hora y media a unos pocos kilómetros de la costa de Boston, en Estados Unidos. De repente, sintieron un fuerte movimiento y, en ese momento, descubrieron que el animal había sido mordido por un tiburón blanco. El mordisco le costó al equipo un total de 2500 dólares.

El experimentado pescador graba sus expediciones para su canal de YouTube, On The Hook TV, y capturó el particular momento con su cámara. Durante la grabación, se puede escuchar a uno de los hombres gritando: "Un maldito tiburón se lo comió. Oh, Dios mío". Otro añade: "¿Qué somos? ¿Australia?".

Sloan, de 51 años y oriundo de Framingham, Massachusetts, considera que fue un triste final para lo que debería haber sido una captura gloriosa. "Se necesita mucho trabajo y dinero para capturar atún rojo gigante", explicó. "Desde el barco, hasta el combustible, los aparatos y el tiempo, se pone mucho esfuerzo. Hay muchos días en los que pescamos todo el día y no capturamos nada".

Y añadió: "Así que cuando lo hacemos, tenemos grandes expectativas de pescar un pez trofeo que nos deje una buena cantidad de dinero. Todos trabajamos muy duro para ponernos en la mejor posición para pescar. Así que sí, nos decepcionó bastante".

La furia de un pescador al descubrir que un tiburón se llevó parte de su botín 01:32

Video