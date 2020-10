Video: le pidieron que usara barbijo en el supermercado, se enojó y rompió todo

En un supermercado de Londres, un hombre reaccionó de modo violento cuando le solicitaron que se calce un tapabocas Crédito: Captura TikTok

Un hombre en un supermercado de Londres, Reino Unido, respondió con un ataque de furia en el momento en que le dijeron que debía ponerse el tapabocas para permanecer en el lugar.

Ofuscado por el pedido, comenzó a destruir todo lo que había en el lugar, y a tirar de a montones los productos que había en las góndolas, ante la atónita mirada de los clientes y el personal de seguridad del lugar.

El hecho sucedió en un supermercado de la cadena Tesco en el barrio londinense de Ealing el pasado 22 de septiembre, y el video con el violento episodio fue subido a la red TikTok por el usuario @yessssss4u que estaba en el lugar.

De acuerdo con lo que publica el medio británico The Sun, el hombre habría ingresado al lugar sin llevar la máscara para cubrir su boca, algo obligatorio en las tiendas británicas por causa de la pandemia del coronavirus. Cuando se le pidió que se pusiera un barbijo, el hombre reaccionó de la peor manera.

Según lo que narra el medio británico, el hombre empezó a gritar y a insultar fuertemente a todos los presentes, y luego se colocó en los pasillos de la tienda y empezó a tirar todos los productos que había en los estantes al piso.

Estuvo así un rato largo, mientras el personal de seguridad y los clientes lo miraban, aguardando quizás que su ataque de nervios se agotara al paso de los minutos. Pero nada. El hombre seguía metiendo su brazo entre las góndolas y tirando al piso todo lo que allí había. Incluso lo siguió haciendo luego de recibir un llamado telefónico, que respondió como si nada pasara.

El hombre destruye los productos de las góndolas mientras, llamativamente, habla por teléfono como si nada pasara Crédito: Captura TikTok

Los pasillos quedaron de este modo alfombrados de diferentes tipos de mercancías destrozadas, desde papa fritas hasta chocolates. Finalmente, alrededor de las 9 de la noche, los agentes de la policía Metropolitana de Londres llegaron para detener al iracundo cliente.

El hombre fue arrestado bajo la acusación de daño criminal, pero fue puesto en libertad bajo fianza aunque deberá comparecer el próximo 25 de noviembre ante el Tribunal de Magistrados de Uxbridge por daños a la propiedad e intento de agresión a las personas presentes.

La multa por no usar tapabocas en las tiendas de Gran Bretaña por la primera infracción es de unas 200 libras. La policía es la encargada de vigilar que la gente lleve este tipo de protección, y los propietarios de las tiendas tienen derecho a negar el acceso a sus locales a quienes no lleven el barbijo puesto, o no lo usen correctamente.