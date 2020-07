La abuela de 93 años se hizo viral por su tierna reacción al recibir un regalo de su nieto en plena cuarentena Crédito: Captura de video

Tiene 93 años y se hizo viral por su tierna reacción ante una sorpresa de su nieto : le regaló su torta preferida para su cumpleaños. La abuela está en cuarentena por la pandemia de coronavirus hace tres meses, pero no pierde la alegría ni el humor: el video que compartió el joven sigue recorriendo las redes.

Juan Pablo Rossetti subió el clip a Tik Tok , conmovido por la forma en que su abuela le agradeció el gesto que tuvo su hermano: la familia se puso de acuerdo para sorprenderla en el día de su cumpleaños y le regalaron su torta preferida.

La abuela que protagoniza el video - de la que no trascendió su nombre- recibió sorprendida un paquete, y mientras buscaba una tijera para abrir el paquete le dijo a su nieto: "Tengo un frío tremendo, no sé porqué tengo tanto frío"; el joven le respondió con humor: "Y porque hace frío abuela".

"¿Pudiste prender la estufa?", le consulta, y la jubilada responde: "Sí, la prendí, pero todo me cuesta tanto...", y después llegó el momento más tierno del clip, cuando finalmente abrió el paquete y descubrió que le trajeron su torta preferida. "¡No me digas! ¡No me digas!", exclamó emocionada, y al instante, agregó: " ¡Llevate la mitad para Ana! ".

Ese gesto típico de abuela que sin siquiera haber comido la torta le pide a su nieto que se lleve la mitad para su casa, enterneció a todos los usuarios. Para tranquilizarla, el muchacho le dijo: "Ya nos llevamos otra entera para nosotros, esta es toda para vos".

Sonriente y desbordante de alegría la señora expresó: " ¡Qué lujuria! ", mientras el joven no podía evitar tentarse por la expresión. "¡Lujuria en la comida! ¡Es una locura! ¡Qué maravilla! ¡Uh, pero qué maravilla! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!", agregó aún más feliz la jubilada.

De pronto volvió a su seriedad y le dijo a su nieto: "No te puedo saludar", y le ofreció el codo para simbolizar un abrazo de agradecimiento. "Uno no, dos, tres, cuatro codazos", cerró emocionada la abuela.

El video termina con la imagen de su nieto en primer plano con el barbijo puesto, y a pesar de que no se puede ver su sonrisa, se aprecia en sus ojos la felicidad que siente por haberle generado un momento feliz a su abuela, en un momento tan particular donde las personas de tercera edad integran el grupo de riesgo y sufren el aislamiento estricto por la pandemia.