Vínculos negativos: por qué las relaciones conflictivas pueden robarnos casi un año de vida

Un estudio reciente reveló que los “saboteadores” de nuestra red social no solo agotan la paciencia, sino que aceleran el reloj biológico

Para LA NACION Cristian Phoyu Escuchar Nota

Existe una creencia romántica, casi inexpugnable, que dicta que los vínculos cercanos son siempre un refugio. Sin embargo, para nuestra biología, un afecto mal gestionado puede actuar como un veneno de goteo lento. Durante décadas, la medicina y la psicología se centraron en cómo la soledad nos enferma, pero un nuevo paradigma científico está desplazando el foco hacia el otro extremo de la escala: no solo importa quién está presente, sino cuánto nos desgasta su cercanía.

Más allá de las arrugas: un impacto sistémico en la salud

El desgaste que producen los vínculos tóxicos no se limita a un indicador genético abstracto; se manifiesta en el cuerpo de forma sistémica. El estudio asocia directamente el número de saboteadores con un incremento notable en la severidad de la depresión y la ansiedad, pero también con cambios físicos tangibles. Se observó que quienes reportan más vínculos negativos tienen mayores índices de masa corporal (IMC) y una mayor relación cintura-cadera, además de puntuaciones elevadas en marcadores de inflamación molecular, específicamente en la proteína C reactiva.

Es lo que la ciencia denomina “carga alostática”: el desgaste acumulado por los intentos repetidos del cuerpo de adaptarse al estrés. Un vínculo hostil mantiene al sistema inmunológico en un estado de alerta permanente. Según el informe, cada “saboteador” adicional no solo acelera el reloj epigenético, sino que correlaciona con una peor salud física general reportada en seguimientos longitudinales.

Acá el dato más shockeante: en términos comparativos, el impacto de tener estos vínculos conflictivos en el ritmo de envejecimiento equivale a aproximadamente el 17% del efecto que produce fumar tabaco de manera crónica.

Cada “saboteador” adicional en la red íntima acelera el ritmo de envejecimiento en un 1,5% anual Shutterstock

El ADN tiene memoria: el impacto de los saboteadores

El concepto central de la investigación, liderada por Byungkyu Lee y Brea L. Perry, son los llamados saboteadores (aquellas personas en nuestra red cercana que, según el estudio, nos causan problemas recurrentes o nos hacen la vida difícil de forma sostenida). Utilizando herramientas de vanguardia tecnológica como la metilación del ADN, los científicos observaron cómo estos individuos alteran nuestra genética.

A través de relojes epigenéticos —como el DunedinPACE y el GrimAge2—, el informe determinó que el estrés social crónico actúa como un catalizador del envejecimiento. Estos relojes no miden cuántos años dice el documento que tenemos, sino a qué velocidad se están deteriorando nuestras células.

Acá los hallazgos son contundentes: cada “saboteador” adicional en la red íntima acelera el ritmo de envejecimiento en un 1,5% anual. En términos de carga acumulada, estas relaciones nos hacen, en promedio, nueve meses más viejos biológicamente que alguien de nuestra misma edad cronológica que vive en un entorno armónico.

La paradoja del afecto: ¿por qué la familia duele más que la pareja?

Uno de los hallazgos más provocadores y contraintuitivos del estudio publicado reside en la jerarquía del daño. Tendemos a pensar que una mala convivencia conyugal es el epítome de la toxicidad, pero los relojes epigenéticos de la Universidad de Indiana sugieren otra cosa: los vínculos de parentesco (padres, hijos, hermanos) y los vínculos obligatorios (compañeros de trabajo o convivientes) son los que realmente aceleran el envejecimiento celular.

Esa sensación de estar “atrapado” en un vínculo negativo es lo que dispara el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA). Para el ADN, no poder escapar de un estresor es la señal más clara de peligro inminente, lo que deriva en una inflamación crónica que el estudio midió a través de la proteína C reactiva Shutterstock

La explicación científica detrás de esta paradoja se encuentra en dos conceptos clave que el informe desglosa con precisión: la multiplexidad y la escapabilidad. El estudio observó que, si bien las parejas pueden ser fuentes de conflicto, rara vez muestran una asociación significativa con el envejecimiento acelerado en los relojes DunedinPACE o GrimAge2. ¿Por qué? Porque la relación de pareja suele ser multiplex. Esto significa que, aunque haya discusiones o roces, ese mismo vínculo suele proveer apoyo emocional, gratificación sexual, compañía y recursos compartidos. Esta “mezcla” de lo bueno y lo malo actúa como un amortiguador biológico. El cuerpo no interpreta el conflicto como una amenaza total porque el mismo vínculo ofrece el bálsamo para sanar la herida.

En cambio, los saboteadores dentro del círculo familiar —especialmente aquellos que no viven bajo el mismo techo pero mantienen una presencia constante— suelen operar bajo una lógica distinta. El estudio señala que estos vínculos suelen ser más uniplex: la relación se vuelve unidimensional, centrada casi exclusivamente en la demanda, la crítica o el problema heredado. Pero el factor determinante es la falta de control. En la sociología de las redes, se sabe que uno puede “cancelar” a un amigo o dejar de ver a un vecino, pero romper con un padre o un hermano conlleva un costo social y emocional tan alto que la mayoría de las personas opta por soportar. Esa sensación de estar “atrapado” en un vínculo negativo es lo que dispara el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA). Para el ADN, no poder escapar de un estresor es la señal más clara de peligro inminente, lo que deriva en una inflamación crónica que el estudio midió a través de la proteína C reactiva.

El informe también destaca que los saboteadores familiares suelen ocupar posiciones centrales en nuestra red. Esto genera lo que los autores llaman “mala estructura social”. Cuando la persona que debería ser tu red de contención (un familiar) es quien te genera el estrés, se produce un cortocircuito biológico: el sistema inmunológico se confunde, el cuerpo deja de reparar tejidos de forma eficiente y el ritmo de envejecimiento se dispara.

Según los datos recolectados, la presencia de un familiar conflictivo se asocia con un aumento de 1,1 años en la edad biológica acumulada, un impacto mucho más severo que el de cualquier otro tipo de relación.