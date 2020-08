Viral: retó a su perro por portarse mal y su tierna reacción conquistó a todos

Con las patas delanteras sobre el hocico, esta mascota sí sabe cómo persuadir a su dueño Crédito: Tiktok @eliotdussan

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de agosto de 2020 • 14:33

A diario, las personas se topan con ejemplos que refuerzan la vigencia del dicho popular: "Una mirada vale más que mil palabras". Sin ser la excepción, un usuario de TikTok compartió un video de un perro que, tras haber sido retado por su comportamiento, intentó persuadir al dueño con una expresión muy tierna.

"Es que vos no podés tener esa actitud siempre, tenés que portarte bien. Uno no hace sino complacerte y llevarte al parque, comprarte juguetes y vos no hacés caso, siempre haciendo daño. Y con esa carita de 'Yo no fui' querés ganarlas todas. Así no es", se escucha en el video que Eliot Dussan Ordoñez compartió en su cuenta de TikTok.

Pero lo que más llama la atención es la expresión del perro que se puede ver en la imagen. De tamaño pequeño, con pelaje marrón, el can muestra una cara de arrepentimiento como si "suplicara" que dejen de retarlo.

Con cara de 'Yo no fui', busca que su dueño deje de retarlo. Crédito: TikTok @eliotdussan 00:18

Video

Mientras lo regañan, el perro mueve sus pequeños ojos negros hacia arriba y abajo y, como si se tratara de una persona, esconde el hocico tras sus patas. Una escena más que conmovedora que invita a ver el video de 18 segundos en loop.

Quizás por su ternura y comicidad, las imágenes se viralizaron en las redes sociales. Solo en el perfil de Ordoñez acumula casi dos millones de reproducciones, más de 150.000 likes y un sinfín de comentarios.