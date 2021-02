Viral: una peluquera explicó cómo lavarse el pelo

Lavarse el pelo es algo que todas las personas realizan a diario. Ya sean melenas largas o cabello muy corto y, cada uno tiene una técnica particular. Como se convirtió en un hábito rutinario, se acostumbra a hacerlo de maneras variadas. Sin embargo, para la peluquera Felicity Nicole es algo que no debe tomarse a la ligera.

Según afirmó, la mayoría se lava el pelo de forma incorrecta provocando daños en el cabello que pueden desembocar en graves problemas capilares a largo plazo. Por este problema que notó en varios de sus clientes, realizó una serie de publicaciones en Twitter explicando cómo se debe realizar el lavado. Además, detalló que productos se deben utilizar para poder conseguir un cabello sano y fuerte.

La calidad del shampoo también es muy importante para el cuidado capilar Pexels

“La verdad que me llamó la atención que no todo el mundo sepa esto... Así que aquí está mi consejo de peluquería para este día: todos deben lavarse el cabello con shampoo 2 VECES cuando se duchen”, expresó en el inicio de su publicación. Con este enunciado se volvió viral y rápidamente consiguió más de 2500 “me gusta” y unos 300 retuits.

A continuación, comentó que la primera vez que se pasa el shampoo, se limpiará el pelo de los aceites y suciedades, por eso, en la segunda oportunidad que se aplique, el producto cumplirá con su verdadera función. Sobre esto, resaltó: “Además solo tenemos que aplicar shampoo en el cuero cabelludo y cuando lo enjuagues el producto correrá por la mitad del pelo y llegará hasta las puntas. Luego solo resta aplicar el acondicionador en la mitad del pelo y las puntas del cabello”.

Por otra parte, se tomó un momento para referirse a las personas que tienen el pelo largo y se les suele enredar a la hora del baño. Para ellos, comentó: “Usa tus dedos o un peine de dientes anchos para desenredar en la ducha mientras el acondicionador está actuando. Y, por último, recuerden lavarse el cabello solo dos o tres veces a la semana porque lavar demasiado puede causar más acumulación y daño al cabello”.

Aprovechando su predisposición para explicar el procedimiento y dar consejos, los usuarios lanzaron sus consultas y, muy amablemente, Felicity Nicole, respondió varias de ellas. Así, agregó: “Todo esto depende en el estilo de pelo y necesidades de cada uno, no todos los acondicionadores y shampoo funcionan para todas las personas”.

El pelo debe desenredarse con los dedos, según afirmó Nicole iStock

Una seguidora de la peluquera le consultó qué ocurre si no se usa ningún producto en el cabello. Ante la consulta, Nicole insistió en el uso del shampoo: “Tu cabello produce aceites de forma natural y aún pueden acumularse sin que sea por algún producto. Así que es mejor lavarse dos veces con shampoo”

Además, manfiestó que no es recomendable lavarse la cabeza sólo con agua y sin shampoo, ya que esto “puede hacer que el cabello tenga feo olor”. Además, otra usuario le consultó: “Pero mi médico me sugirió que me lavara el cabello todos los días”. La peluquera no dudó en aclarar: “Hacé lo que te dice tu médico. Todos somos diferentes y lo que funciona para unos no funciona para otros”.

Por último, destacó: “La cantidad de shampoo a utilizar también es fundamental. Solemos tender a pensar que cuanto más producto, más limpieza o nutrición, pero este pensamiento sería un mito. El tamaño de un garbanzo de producto para cortos y de una almendra para largos, sería el idóneo y suficiente para cumplir su función”.

LA NACION