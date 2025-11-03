Vision AI: la novedad que revoluciona la experiencia de entretenimiento en el hogar

La llegada de la tecnología a los hogares continúa transformando la forma en que vivimos, disfrutamos y compartimos momentos de ocio. En este contexto, Samsung presenta su nueva línea Vision AI, una apuesta que combina la innovación en inteligencia artificial con una experiencia de entretenimiento más personalizada y versátil, adaptada a los gustos y preferencias de cada usuario.

Los modelos que conforman la línea Vision AI incluyen Neo QLED 8K (disponible en 85”), OLED 4K (disponible en 77” y 65”), Neo QLED 4K (disponible en 85”), Neo QLED 4K (disponible en 55”) y QLED (disponible en diferentes tamaños). Vale mencionar que los televisores QLED de Samsung integran la tecnología Real Quantum Dot, libre de cadmio, basada en un avance científico reconocido con el Premio Nobel de Química por el descubrimiento y la síntesis de los puntos cuánticos.

Todos estos televisores comparten la capacidad de transformar el entretenimiento en una experiencia inteligente, personalizada y enriquecedora, gracias a funciones exclusivas que llevan el concepto de hogar conectado a un nuevo nivel. Entre ellas, se destacan:

AI Upscaling : mejora la resolución y optimiza cada escena en tiempo real, ofreciendo imágenes más nítidas y realistas, independientemente del contenido original. Ideal para ver una película como si estuvieras en el cine.

: mejora la resolución y optimiza cada escena en tiempo real, ofreciendo imágenes más nítidas y realistas, independientemente del contenido original. Ideal para ver una película como si estuvieras en el cine. Gestos Universales : integración con Galaxy Watch para controlar el televisor mediante movimientos simples, eliminando la necesidad de controles remotos. Un ejemplo claro es que al cerrar el puño, dirige a la pantalla anterior.

: integración con Galaxy Watch para controlar el televisor mediante movimientos simples, eliminando la necesidad de controles remotos. Un ejemplo claro es que al cerrar el puño, dirige a la pantalla anterior. Color Booster Pro : análisis de escenas basado en inteligencia artificial que logra colores más intensos, precisos y vibrantes en cada contenido.

: análisis de escenas basado en inteligencia artificial que logra colores más intensos, precisos y vibrantes en cada contenido. Karaoke integrado : diversión asegurada con amigos y familia, usando solo el televisor y un smartphone, ideal para celebrar y compartir momentos alegres. No hace falta de un equipo externo y el celular funciona de micrófono.

: diversión asegurada con amigos y familia, usando solo el televisor y un smartphone, ideal para celebrar y compartir momentos alegres. No hace falta de un equipo externo y el celular funciona de micrófono. Pet Care : monitoreo de mascotas con notificaciones inteligentes a través de SmartThings, para cuidar a los animales en casa sin perderlos de vista. También se puede programar contenido para entretenerlos mientras uno no está.

: monitoreo de mascotas con notificaciones inteligentes a través de SmartThings, para cuidar a los animales en casa sin perderlos de vista. También se puede programar contenido para entretenerlos mientras uno no está. Generador de fondos AI : crea imágenes únicas en la pantalla según el estado de ánimo o preferencias del usuario, transformando cada visualización en una experiencia particular.

: crea imágenes únicas en la pantalla según el estado de ánimo o preferencias del usuario, transformando cada visualización en una experiencia particular. Art Store: acceso a más de 3000 obras de museos y artistas de todo el mundo, similar a la experiencia en The Frame, para convertir la TV en una galería digital y cultural.

La línea Vision AI eleva el entretenimiento del hogar.

Estas funciones, exclusivas de la línea Vision AI, buscan que cada usuario pueda aprovechar al máximo la tecnología en función de sus intereses, estilos de vida y necesidades, sin que la tecnología sea un fin, sino un medio para potenciar la experiencia del hogar.

En cuanto a diseño y conectividad, todos los modelos presentan un acabado elegante, ultra fino y compatibilidad con SmartThings, permitiendo que el hogar se convierta en un centro de control inteligente, con una integración sencilla y sin complicaciones.

Al fusionar tecnología avanzada con experiencias creativas y personalizables, los televisores Vision AI no solo ofrecen una calidad de imagen y sonido superior, sino que también se convierten en una extensión de quienes disfrutan transformar su hogar en un espacio de entretenimiento, arte, deporte y momentos compartidos, todo en un ecosistema seguro, sostenible y con actualizaciones garantizadas.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.