Votar y tomar es posible. Una cerveza que enfrenta las reglas de la veda electoral

La marca premium de cerveza volvió a traer su campaña a los supermercados más importantes de la provincia de Buenos Aires, con el concepto: "cuando el alcohol no puede estar, Heineken 0.0 dice presente", tapando las góndolas de cerveza y llevando al frente este mensaje claro.

La activación buscó visibilizar que existe una opción real para disfrutar de una cerveza en cualquier momento del día, incluso en contextos donde el consumo de alcohol está restringido, como durante la veda por elecciones. Durante 24 horas, los consumidores se encontraron con un espacio exclusivo de Heineken 0.0 en los puntos de venta, reforzando su diferencial y espíritu innovador.

Por motivo de veda electoral no se podían consumir bebidas alcohólicas

Con esta iniciativa, Heineken 0.0 propuso una campaña creativa durante la veda electoral, reafirmando su posición como la cerveza que se adapta a cualquier momento, lugar y ocasión.

A pesar de la veda electoral, si se pudo disfrutar de Heineken 0.0

Una campaña premiada

En 2023, esta campaña fue reconocida internacionalmente con un León de Bronce en Cannes Lions, uno de los festivales de creatividad más importantes del mundo. El premio destacó a 0.0 Prohibition como una idea simple pero poderosa que transformó la veda electoral en una oportunidad, reforzando el diferencial de Heineken 0.0 y su capacidad de innovar desde un insight local.

Heineken 0.0 nos permitió transformar una restricción en una oportunidad y, a través de una propuesta innovadora, seguimos posicionando a nuestra versión 0.0 como una opción para cualquier momento del día.” — Alessandro Manunta, Country Manager de Heineken Argentina.

La campaña se llevó a cabo en los principales supermercados como Coto, Carrefour, Disco y Jumbo a lo largo de toda la provincia, desde Mar del Plata hasta el Gran Buenos Aires. Además de la gran presencia en supermercados, la campaña se amplificó en redes sociales y en aplicaciones como Rappi y PedidosYa, donde los consumidores pudieron acceder a descuentos exclusivos de Heineken 0.0. Esta activación promocional, de stock limitado, reforzó el mensaje de la marca y acercó de manera innovadora la experiencia 0.0 a miles de personas.

