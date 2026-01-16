LA NACION
#VWExtraverano26: la propuesta que combina fútbol-tenis, actividades y espacios de relax en Playa Varese

Volkswagen Camiones y Buses desembarcó por segunda temporada consecutiva con su gama completa de camiones, espacios de relax, actividades recreativas y beneficios especiales para sus clientes.

Con la temporada en pleno desarrollo y Playa Varese como uno de los puntos neurálgicos de la ciudad, Volkswagen Camiones y Buses eligió ese escenario para inaugurar su stand de verano. Bajo el lema #ExtraVerano26, la marca abre su segunda temporada consecutiva en Mar del Plata con una propuesta que combina exhibición de productos, actividades y beneficios exclusivos para sus clientes.

El espacio, ubicado en la reconocida playa, cuenta con 500 metros cuadrados y permanecerá abierto hasta el 1° de febrero, todos los días de 12 a 19. Allí se exhibe toda la gama de camiones Volkswagen, y los visitantes pueden subirse a las unidades, recorrer el stand y acceder a asesoramiento especializado.

La propuesta incluye distintos sectores pensados para acompañar la estadía en la playa. En #ExtraRelax hay sillones, recarga de yerba y agua caliente; en #ExtraRecarga, estaciones para cargar celulares; y en #ExtraCuidate, entrega gratuita de protector solar. El espacio es además #ExtraPetFriendly, con bebederos para mascotas.

La agenda suma también un componente lúdico. En un año atravesado por el clima futbolero, el sector #ExtraDivertite ofrece cancha de fútbol-tenis y torneos diarios con premios de la marca, abiertos a quienes se acerquen al stand.

Los esperamos nuevamente en Mar del Plata, este año en Playa Varese, para compartir toda la fuerza y robustez de la marca y disfrutar en familia de diversas actividades en nuestro stand.

Ana Laura Zotti, responsable de Marketing de la marca.

Además, los clientes cuentan con un beneficio especial: un día de carpa en el Balneario Bahía Varese, con acceso a sus actividades. Requiere inscripción previa y está destinado a dueños y choferes decamionesy buses Volkswagen, así como a gerentes de empresas de logística que operen unidades de la marca.

Más información sobre la propuesta de verano, así como la gama de productos y la red de concesionarios oficiales, está disponible en el sitio web de Volkswagen Camiones y Buses.

