La empresa de mensajería WhatsApp es una de las más utilizadas alrededor del mundo y tanto jóvenes como adultos aprovechan sus diferentes funciones para su día a día. Sin embargo, los más chicos utilizan algunos códigos que solo ellos comprenden y que se pusieron de moda en los últimos meses.

La aplicación de mensajería tuvo una evolución en cuando a la manera de comunicarse. En un mensaje se pueden enviar emojis, audios, fotos, videos y stickers, pero ahora los jóvenes utilizan números para comunicar diferentes cosas.

Este es el caso del número “14324″, que pareciera una clave a descifrar, pero no es más que una nueva forma de dialogar creada por adolescentes.

Los jóvenes utilizan numerología para comunicar diferentes cosas a través de Whatsapp

El “14324″ es uno de los números que salió de TikTok, pero se espació por otras redes sociales y aplicaciones. En ese orden significan “I love you so much” (Te amo mucho), dado que cada uno representa una letra.

El 1 representa la “I”, el 4 es “love”, el 3 es “you”, el 2 es “so” y el 4 es “much”. Este mensaje, que causa incertidumbre entre los que lo leen y no están al tanto, no es más que una demostración de cariño entre los interlocutores.

Entonces, ahora, cada vez que alguien quiera expresarle amor a su pareja o amigo para podrá usar este “código”.

Otros de los números que están de moda son el “520″ y el “88″. El primero, al desglosarlo, trae un mensaje amoroso como lo es “I love you” (“Te amo”).

El segundo, al igual que en el anterior ejemplo, se debe separar en términos los números para obtener su significado. Con un origen en China, indica que el número “8″ significa “ba” y al juntarlo con el otro “8″ forma la frase “ba-ba” que en inglés es considerado como “bye-bye”, es decir que quiere decir “adiós”.

De esta manera, las personas, sin importar en qué lugar del mundo estén, continúan conectadas a través de frases numéricas, que se suman a las diferentes variables que tienen los usuarios para comunicarse.