10 propiedades: el dato que reveló Eduardo Feinmann que preocupa a Cristina Kirchner y complica a Máximo

La Justicia continúa investigando los vínculos societarios entre la familia Kirchner y Lázaro Báez. Esta tarde, Eduardo Feinmman reveló un dato que complica a Máximo Kirchner y preocupa a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

Según contó el conductor de El Noticiero, la Justicia tiene en la mira 10 propiedades que habrían sido propiedad del matrimonio Kirchner y que fueron transferidas al empresario patagónico a través del diputado nacional.

“En esta causa se investigó a fondo las 238 estancias y propiedades de Lázaro Báez. Fue un trabajo silencioso del fiscal Guillermo Marijuan. Analizó propiedad por propiedad, estancia por estancia. Los títulos de cada una de ellas. Analizó las escrituras y cómo se hizo cada una de las operaciones”, comenzó su explicación el periodista.

Feinmann sumó: “Esto podría llegar a tener un correlato con la causa Vialidad. Atención al fiscal Luciani, que allí puede llegar a tener algún argumento más. Luciani habló en sus alegatos de las propiedades de Lázaro Báez. En la otra causa, Marijuán analizó la trazabilidad de cada una de ellas”.

“ Cuando hablo de Máximo Kirchner apoderado es porque esta información va a ser como una bomba atómica en el entorno de Cristina Kirchner, que se va a preguntar ‘¿ahora cómo lo vamos a explicar?’. Porque su argumento siempre fue que no había pruebas”, explicó el conductor.

Feinmman luego reveló: “De esas 238 propiedades, 10 serían propiedad de Néstor y Cristina, vendidas a Lázaro Báez, y el apoderado sería Máximo Kirchner en esas ventas. No sé de qué se van a disfrazar. Cuando Cristina dice que no conoce a Lázaro, que sus hijos eran muy chicos para saber. La verdad, eso no habría ocurrido. Con lo cual esta preocupación de siempre de Cristina Kirchner de desligar a sus hijos Máximo y Florencia, al momento de las pruebas, se le estaría complicando”.