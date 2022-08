Alfonso Prat-Gay explicó los cambios en Energía: “Cristina Kirchner se quiere despegar del tarifazo de Massa”

El exministro de Economía Alfonso Prat-Gay analizó los cambios en Energía que adelantó LA NACION y que muestran, a priori, un avance de Sergio Massa y un retroceso de Cristina Kirchner en esa área. Tal como publicó LA NACION, Massa colocará a una funcionaria propia en lugar de Darío Martínez, el dirigente neuquino “afiliado” a La Cámpora. Pero, para Prat-Gay esto no es más que una jugada de la vicepresidenta para despegarse del tarifazo que se viene.

Es que Massa tendrá a su cargo la implementación de la segmentación y la reducción de los subsidios a la energía. Eso tendrá como consecuencia inmediata un impacto en las boletas de luz y gas.

“Hasta ahora, Cristina Kirchner no le dio más que un casillero a Massa”, precisó. Invitado a Comunidad de Negocios, el programa conducido por José Del Rio en LN+, el economista dijo que la Argentina necesita un plan integral y cuestionó el poder de Massa, que no puede oficializar a su viceministro. “Hay que convencer a la sociedad y a los acreedores de que la Argentina tiene un futuro diferente”. Según enumeró, el desequilibrio de la macroeconomía está dado principalmente por la cuestión fiscal, la cuestión monetaria o de tasa de interés, la cuestión cambiaria y la cuestión tarifaria.

En este contexto, sostuvo que la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner no facilita el armado de un plan económico. “Es difícil convencer a los acreedores con Cristina en el poder”, dijo. Y agregó: “Ella no cree en ninguna de las cosas que Argentina necesita hacer hoy para ordenar sus cuentas y su economía”.

Y argumentó: “Massa hasta ahora habló de uno nomás: de la cuestión de tarifas. Hoy nos enteramos que no va a haber resistencia interna. Me da la impresión de que Cristina se está corriendo y se quiere despegar del tarifazo de Massa”.

Según planteó Prat-Gay, como Massa no es especialista en la macroeconomía, la búsqueda de su viceministro es, ni más ni menos, la búsqueda “del ministro de Economía”. “Es importante que pueda coordinar todas las secretarías que están abiertas, cada una con su especialidad. Es muy extraño que arme el equipo sin tener esa pieza definida. Da la impresión que los economistas que han seguido a Massa no están en la lista. Más que la designación fallida de Rubinstein, creo que Massa no pudo convencer a los economistas que han estado toda la vida cercanos a él”, dijo. Y sostuvo: “Habrán hecho el cálculo de que no están dadas las condiciones para avanzar en las cosas que hay que avanzar”.

Sergio Massa durante el anuncio de las medidas, con clara prioridad en el "orden fiscal"

Consultado sobre la falta de formación en economía de Massa, Prat-Gay opinó: “Es una debilidad. Depende cómo se pueda suplir eso”. Y sostuvo que, en medio de una crisis económica, el ministro tiene que tener la integralidad de lo que se está haciendo. “Es el responsable de comunicar. En cuanto había una repregunta, Massa no tenía los elementos como para contestar. Eso es natural porque no viene de esa ciencia ni tiene los conocimientos ni hasta a veces tiene el lenguaje. Por eso es tan importante el rol del viceministro”, argumentó.

“La sensación que transmite Massa es que no se ha dado cuenta de la urgencia en la que asumió. Se le van 100, 150 millones de dólares por día. No le quedan muchos días más de pérdidas de reservas. Pero parece que él no ha tomado nota de eso”, cuestionó.

En cuanto al apoyo de Cristina a Sergio Massa, Prat-Gay analizó que depende de la pura conveniencia personal. “Así como lo eligió a Alberto Fernández presidente. Después, no le dio el margen a Alberto para tomar decisiones, como tampoco se lo está dando a Massa, es una realidad”, planteó.

El economista cuestionó la figura de superministro como un salvador que viene desde otro lugar. “Fue parte del fracaso de los dos años y medio, por eso, es tan difícil para él ofrecer algo nuevo o distinto de Cristina. Es muy difícil en medio de una crisis de confianza que eso se resuelva con las mismas figuras”.

Sobre los anuncios de Massa, en donde aseguró que entrarán siete mil millones de dólares para fortalecer al Banco Central, Prat-Gay opinó: “Significa que te quedan 10 días hábiles a este ritmo. Las exportaciones están trabadas, no sé cómo llega a siete mil, está muy trabada la situación con las cerealeras. Si no le ofrece algo interesante al productor, el productor no tiene ninguna razón para adelantar esas ventas”.

El equipo económico del Gobierno “no están viendo cómo reconfigurar la política cambiaria para que la Argentina vuelva a tener competitividad”, y sobre el control de cambios, dijo: “Es una marca de agua del modelo de Cristina, ella fue la que instaló el cepo y es una muestra más del tremendo fracaso de esta gestión”.