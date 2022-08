Alfonso Prat Gay: “Los kirchneristas ven el Estado como un botín”

Durante la noche del martes y mientras la fiscalía hace los alegatos en la causa contra Cristina Kirchner en el caso Vialidad, el economista Alfonso Prat Gay dio el presente en el estudio de LN+. En diálogo con Alfredo Leuco y Jony Viale, compartió con la audiencia su mirada sobre la actualidad del país y apuntó duramente contra el oficialismo.

Alfonso Prat Gay, en su paso por LN+ junto a Leuco

Tras reproducir en pantalla el video que capturó el momento en el que Juan Grabois fue increpado por un grupo de manifestantes en la puerta del Congreso, el exministro de economía expresó: “Me parece que es un momento bastante particular, no solamente hoy sino que llevamos muchos meses de grandes preocupaciones y grandes angustias que los políticos que están en un cargo me parece que no ven, porque no se toman el trabajo de recorrer desde el llano”.

Y continuó: “Y en particular los kirchneristas que ven el Estado como un botín y llegan para agarrarse de un cargo y, si no funciona, pasarse a otro. Como vimos esta semana con los cambios de Gabinete donde el que sale siempre encuentra un lugar donde quedar. Lo que le está faltando a este gobierno es una conciencia y una empatía con lo que millones de argentinos que están sufriendo. Millones de familias que no llegan a fin de mes, millones de madres que no saben si sus hijos van a llegar a su casa en la hora adecuada porque la inseguridad esta creciendo y millones de emprendedores, creadores y jóvenes que no ven las alternativas que les ofrece el país para crecer y tener un futuro”.

Alfonso Prat Gay se refirió a la realidad de la Argentina

En la línea de su crítica hacia los políticos del oficialismo, señaló: “Eso por supuesto genera bronca y lo vimos con mucha claridad durante la cuarentena. Creo que fue bastante claro que los únicos que no sufrieron en sus ingresos o en su bienestar fueron los políticos, en especial los del gobierno. Todos los demás tuvimos que hacer algún tipo de esfuerzo para ordenarnos en esa situación. Entonces los privilegios quedan muy a la vista cuando los resultados son tan desastrosos como los de este gobierno”.

Cuestionado por la causa que comenzó un par de años atrás y que puso a Cristina Kirchner en medio de una causa por corrupción, manifestó: “La verdad es impresionante, hay que recordar que esto empezó con una denuncia de Llilita Carrió en el 2018. Yo recuerdo muy bien porque estaba en esa conferencia de prensa y recuerdo la gravedad del caso y como lo planteó. En ese momento parecía una cosa muy audaz, pero a medida que avanzó la investigación y que fuimos conociendo otros casos cada vez se agrandó más la entrega de Llilita y se demostró que evidentemente había una matriz detrás de eso”.

Alfonso Prat Gay se refirió a la causa que hoy enfrenta Cristina Kirchner. Fabián Marelli - Archivo

Y manifestó: “No hay que naturalizarlo, estas causas duran mucho tiempo en los medios y en la justicia y uno va recordando pero va perdiendo la capacidad de asombro. No nos pude pasar eso. A mi me impactó mucho el intercambio de WhatsApp que lideró el otro López, el de los bolsos, que algo más obsceno de lo que vimos en esos videos es difícil de pensar. Es muy importante que la Justicia funcione como está funcionando a través de los alegatos del fiscal pero también es muy importante que la sociedad no baje los brazos y que no naturalice estos casos que no solamente son totalmente inaceptables desde el punto de vista moral, sino que también son una de las principales razones del deterioro de la Argentina a lo largo del tiempo”.

A modo de cierre, dijo: “Porque la corrupción mata, se lleva recursos que tendrían que estar en otro lugar, impide el desarrollo y nos roba el futuro. Todo esto lo estamos viendo con mucha claridad ahora y esperemos que avance la causa”.