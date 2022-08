Luis Novaresio reveló lo que más le llamó la atención cuando entrevistó a Cristina Kirchner: “Me llevé una gran impresión”

El juicio oral que tiene a Cristina Fernández de Kirchner imputada como sospechosa de ser la jefa de una asociación ilícita para saquear las arcas del Estado volvió a ser noticia con el durísimo alegato del fiscal Diego Luciani. Fiel a su estilo, la vicepresidenta se mostró altiva durante la audiencia realizada por Zoom, como si la grave acusación que pesa sobre sus espaldas fuese un trámite más y, en este sentido, Luis Novaresio la describió como alguien que “no reconoce pares” y reveló qué fue lo que más lo sorprendió cuando la entrevistó.

El fiscal expuso este lunes un muy fuerte alegato frente a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2, y culpó a la vicepresidenta y a su marido de haber instalado “una de las maniobras más extraordinarias de corrupción”. Sin embargo, Cristina Kirchner se mostró inmutable frente a los fundamentos de la acusación centrada en la adjudicación irregular de contratos de obras públicas al empresario Lázaro Báez durante los primeros tres gobiernos kirchneristas (2003-2015). “Desde la cúpula del Gobierno se montó un plan sistemático de extracción de fondos”, alegó esta mañana Luciani.

“Es más fuerte que ella, el gesto es de ‘vos no existís’, ‘es irrelevante’, ese es el mensaje”, analizó Luis Majul durante el pase del noticiero 8.30 AM con el programa Buen día Nación que conduce Novaresio por la pantalla de LN+. “Siempre que me preguntan por la entrevista que le hice a Cristina Kirchner en 2017, digo me llevé solo una gran impresión, y es que ella no reconoce pares”, reveló Novaresio. Y anplió: “No reconoce pares en su gestualidad con el común y corriente, preparando la nota, o poniéndose el micrófono; recuerdo que estaba el catalán Gutierrez-Rubí como asesor, y ella no reconoce pares, no cree que nadie esté a su altura, esta es la impresión que yo me llevé”.

Luis Novaresio dijo que Cristina Fernández de Kirchner "no reconoce pares y no cree que nadie esté a su altura" Archivo

“Para ella todos son, no quiero usar la palabra súbditos, pero sí subalternos, y si vos te fijás, a ella no le importa lo que dice el fiscal, porque el fiscal no está a su altura, porque ella trae la verdad histórica”, añadió.

El juicio oral contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad

“Hubo una connivencia de los máximos funcionarios con la operatoria. Es un caso paradigmático de corrupción. Hubo una relación promiscua entre un empresario contratista con los funcionarios provinciales y nacionales”, dijo el fiscal Luciani, y luego precisó cómo Lázaro Báez ubicó gente propia en la Dirección Nacional de Vialidad.

El fiscal, quien además citó declaraciones de Alberto Fernández como prueba contra Cristina Kirchner, formuló un durísimo alegato. En este sentido, Majul se refirió a la vicepresidenta y le dio la bienvenida “al tiempo de los mortales”. “Hay que decirle a los kirchneristas interesados y también a los sinceros, que Cristina es mortal como todos nosotros, y según el fiscal, y las pruebas, es sospechosa de ser la jefa de una banda de criminales que le robó cerca de entre 1000 y 1300 millones de dólares al Estado”, añadió.

Respecto de esta información, Novaresio añadió que “esto fue así desde 2003 a 2015, como se encarga de remarcar el fiscal”. “La matriz de corrupción la inventó Néstor Kirchner desde la época de Río Gallegos, la transportó desde Santa Cruz a la Casa Rosada y la nacionalizó. Y Cristina la continuó. Y sin embargo después de Néstor, Julio De Vido y Julio López siguieron ahí”, recordó Débora Plager, compañera de Majul y Marina Calabró en el noticiero 8.30 AM.

“La estructura siguió siendo la misma: concentro poder, compro medios y me deshago de los jueces que no funcionan... Así llegaron a la Capital Federal. Y esto, lo que estamos viendo ahora (por el alegato de Luciani) es la expresión más brutal de lo que hicieron durante doce años”, concluyó Novaresio.