“Flojísimo alegato”: Juan Grabois se solidarizó con Cristina Kirchner y tildó de “queso” al fiscal Luciani

El duro alegato del fiscal Diego Luciani contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, con palabras que presagian que pedirá para ella una pena de prisión de cumplimiento efectivo, motivó la reacción de la militancia kirchnerista que agitó las redes con la campaña “Todos con Cristina”. Quien no se sumó a la consigna, pero sí al repudio generalizado de ese sector del oficialismo, fue el dirigente social Juan Grabois.

“Flojísimo alegato contra CFK: pensé que al menos iban a dar un espectáculo digno” , escribió en Twitter el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), uno de los referentes territoriales de mejor sintonía con La Cámpora. Y remató: “Tanta universidad privada y cursillos en EEUU al divino botón. Bueno, cuando ya tenés la sentencia firmada y los medios comprados da lo mismo si sos un queso”.

No es la primera ni la más contundente de las veces en que Grabois expresa su solidaridad con la situación judicial de Cristina Kirchner. En 2018, el dirigente social vinculado al papa Francisco acompañó personalmente a la por entonces senadora a los tribunales de Comodoro Py, en el marco de una presentación que debió realizar ante el ya fallecido juez Claudio Bonadio por la denominada “causa Cuadernos”.

“Estoy convencido de la inocencia de Cristina. No la considero una mujer corrupta” , dijo en ese momento en una entrevista televisiva. “Leí bastante lo que salió ahora y creo que la nombra dos veces en los cuadernos. Yo no creo en que Cristina haya discutido con el chofer que había que reiniciar la recaudación de las coimas. Me parece inverosímil”, agregó.

Ayer, tras las acusaciones contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, varias figuras ligadas a ella salieron a respaldarla. El escritor Marcelo Figueras, quien acompañó a la vicepresidenta durante la presentación del libro Sinceramente en la Universidad Nacional de La Matanza, se sumó a la convocatoria digital. “Todos con Cristina”, tuiteó el novelista y acompañó su mensaje con una foto.

El posteo de Figueras fue retuiteado por Gregorio Dalbón, abogado que la representa, quien agregó: “El fiscal [Diego Luciani] nos da la razón en cuanto a la paralización de las obras. Claro, las paró el gobierno de Mauricio Macri. Debieran solicitar testimonios e investigar los responsables de la maniobra -2016/2019- En tal caso funcionarios, nunca el Presidente. Lo de CFK es lawfare puro!”.

En cuestión de minutos, la consigna se volvió tendencia número uno en la Argentina. Hasta ahora, ya acumula más de 20.000 menciones en Twitter. “Hay que apoyarla” y “No hay nada más peronista que apoyar a Cristina” fueron algunos de los mensajes que se repitieron.

La campaña cosechó mensajes de varios dirigentes del kirchnerismo. Desde el gobernador Axel Kicillof hasta intendentes del conurbano, como Mayra Mendoza (Quilmes), Fernando Espinoza (La Matanza), pasando por figuras como la titular de la Anses, Fernanda Raverta, o el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “El Cuervo” Larroque.