Carlos Melconian analizó el acuerdo comercial con Estados Unidos y dijo que a la Argentina “se le abre una puerta” con la carne

El economista Carlos Melconian analizó el acuerdo comercial que la Argentina firmó con los Estados Unidos para establecer pautas de reducción impositiva, dijo que se debe evaluar la letra chica y que “hay que verlo”, pero destacó que se puede esperar un “muy buen escenario” para el sector de la carne. También, se refirió a la reforma laboral que el Gobierno envió al Congreso -y se tratará el próximo miércoles- y señaló que la mitad del PBI está “parado”.

“Hay muchos párrafos que empiezan con ‘La Argentina se compromete a...’, pero menos de ‘EE.UU. se compromete a...’”, planteó como interrogante Melconian, durante una entrevista con Maxi Montenegro por LN+, sobre el documento final, que tiene 37 páginas más los anexos. Sn embargo, insistió en que “se hace camino al andar”.

La Cancillería publicó este jueves los primeros detalles claves, entre ellos lo relativo a los aranceles y la carne, y una postergación de la decisión sobre el aluminio y el acero.

“Si fuese hoy el ministro de la desinflación, se me prendería una luz con el precio de la carne. Acá se le abre una puerta. Recuerdo el caso uruguayo, fueron varios años con precios de carne caros. Espero que no sea mala, porque cuando se producen estos fenómenos lo bueno sale afuera”, dijo.

En cuanto a la firma del acuerdo marco de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Argentina, sostuvo que existe un “combo integral poco institucional” que se sostiene por el vínculo entre Donald Trump y Javier Milei.

“A mi el coraje, lo disruptivo me gusta, pero después lo institucional juega un rol. Así que quiero ver. No puedo opinar, vengo de la patria armenia, desde la cuna nos enseñan a comerciar que es lo más sagrado que hay. No hay progreso sin comercio. Y hay que vender para comprar", sostuvo el economista.

Por otra parte, Melconian habló sobre la reforma laboral y recomendó leer la nota titulada La reforma laboral frente a la revolución del trabajo publicada por LA NACION. “Están por votar una ley revolucionaria que ya quedó obsoleta”, advirtió.

“A los problemas hay que enfrentarlos, el Gobierno no se tiene que calentar cuando uno plantea el problema, porque para hablar de lo que va bien tienen todo el aparato”, expresó y agregó: “Entonces, la mitad del PBI está parado: industria, construcción y comercio. Campo está neutro con alguna cosa más. Después tenés 10% del PBI ganador y 20% estadísticamente neutro. El índice está llegando a un pico de la estanflación. Rebotó, pero es un índice donde son más los perdedores que los ganadores".

La reforma laboral se tratará el próximo miércoles en el Senado Ricardo Pristupluk

Melconian aseguró que la economía refleja un fenómeno que no es de confianza ni monetización en pesos y que va a ir en contra de una pujanza en el nivel de actividad: “Como se están comprando dólares, los que se pueden incrementar por ingreso de capitales o comercio exterior no hay que dilapidarlo en salida de capitales, porque no estamos teniendo un conflicto porque hay oferta para ponerle el pecho a esa salida”.

Cuando se le consultó si con la baja del riesgo país y la estabilidad cambiaría el dólar pasó a un segundo plano, el economista respondió: “Este es un gobierno que arrancó con sus ideólogos, que un supuesto tipo de cambio libre no necesita reservas. Un disparate. El presidente del BCRA dijo que no se podían comprar dólares porque hubiese sido emitir pesos y se escapaba la inflación. Otro disparate. A las piñas, van saliendo”.

A modo de cierre, Melconian aseveró que el Gobierno necesita “una oposición urgente” y ejemplificó: “Es como cuando tu ex necesita un nuevo novio. Y también un plan de estabilidad a futuro. Este es un programa de desinflación que cumplió con creces, clásico y ortodoxo. Si el Gobierno quisiera forzar la máquina para ir hacia 0% de inflación, no saldría nunca de una recesión”.