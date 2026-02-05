El presidente de la Nación, Javier Milei, y su par de los Estados Unidos, Donald Trump, sellaron este jueves un Acuerdo comercial Argentina-EE.UU. en la ciudad de Washington. El pacto oficializa una alianza estratégica que busca promover la libre empresa y apertura de los mercados nacionales para el intercambio de bienes.

Acuerdo comercial Argentina-EE.UU.: en qué consiste

El convenio constituye una plataforma integral para el intercambio de bienes y el fomento de inversiones de capital que abarca desde la reducción de aranceles hasta la protección de datos técnicos. El esquema técnico propone la eliminación de obstáculos para el comercio recíproco y el alineamiento de los estándares de calidad en diversas industrias.

Argentina-EE.UU.: la “tragedia” económica del siglo XX y la oportunidad del vínculo Milei-Trump

Según el acuerdo marco, la finalidad principal es “impulsar el crecimiento a largo plazo, ampliar las oportunidades y crear un entorno transparente”. Las administraciones de ambos países gestaron este vínculo para reconfigurar el panorama financiero y potenciar la actividad de las compañías privadas.

Apertura de mercados y reducción de gravámenes

El documento establece que el territorio nacional brindará una entrada prioritaria hacia los consumidores locales para los envíos de fármacos, elementos de la química y equipos industriales de origen norteamericano. El beneficio alcanza a los rubros de tecnología de la información, instrumental para la medicina y unidades de transporte terrestre.

La lista incluye también múltiples rubros vinculados a la actividad del campo que recibirán un trato preferencial en la aduana. El gobierno de los Estados Unidos suprimirá los gravámenes mutuos aplicados a determinados bienes de la naturaleza que no poseen disponibilidad inmediata. El beneficio tributario alcanza a los artículos sin patente que tengan un destino de uso farmacéutico.

Las dos naciones asumieron la tarea de optimizar las condiciones para la comercialización de la carne vacuna en el plano bilateral. El anuncio de la Casa Blanca calificó a la relación como una “alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”.

El acuerdo promueve la libre empresa y la apertura de mercados mediante la iniciativa privada Prensa ARCA

Nuevas normativas para el sector agropecuario y la propiedad intelectual

El compromiso contempla un capítulo específico para el acceso a los mercados agrícolas donde el país sudamericano habilitó el ingreso de ganado bovino vivo norteamericano. La planificación oficial prevé que las aves de corral provenientes de los Estados Unidos cuenten con autorización para entrar al mercado en el plazo de un año.

Las autoridades argentinas aceptaron la cláusula de no imponer límites a los productos que utilicen denominaciones particulares para quesos y cortes de carne. El esquema de protección de propiedad intelectual obliga a la Argentina a intensificar la aplicación de las leyes contra la piratería y la falsificación de mercaderías.

Se propone que el agro sea uno de los sectores beneficiados por el acuerdo Santiago Oroz

Estas acciones regulatorias contemplan el entorno digital y buscan la armonía con los regímenes vigentes a nivel internacional. El pacto simplifica los trámites para el registro de productos porcinos, cortes de res y vísceras. Las importaciones de lácteos provenientes del norte ya no requerirán el registro de las instalaciones productivas para su ingreso.

Cooperación en seguridad económica y recursos estratégicos

Las delegaciones de ambos Estados coordinarán acciones para enfrentar las prácticas que no responden a las leyes del mercado por parte de terceros países. El enfoque conjunto prioriza el control de las exportaciones y la vigilancia sobre la evasión de impuestos aduaneros.

El convenio obliga a intensificar la aplicación de leyes contra la piratería y la falsificación digital HANDOUT� - Argentinian Presidency�

El país suscribió un acta especial para trabajar sobre los minerales críticos con el fin de asegurar el abastecimiento de estos insumos esenciales. Esta tarea coordinada pretende estabilizar el flujo global de la soja para evitar fluctuaciones bruscas en los precios.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.