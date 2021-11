Feinmann sobre el discurso de Alberto Fernández y su concepto de triunfo: “¿En qué quedamos?”

Este miércoles, en el habitual pase que realizan en LN+ Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, los periodistas se refirieron al discurso que dio en Plaza de Mayo Alberto Fernández por el día del militante, y específicamente a su frase en relación a la derrota oficialista del domingo en las elecciones legislativas.

“Lo importante no es vencer, sino nunca darse por vencido”, dijo el miércoles el Presidente, y Feinmann contrastó estas declaraciones con las que el mandatario había dicho el pasado domingo de salir a “celebrar el triunfo” electoral. “¿En qué quedamos, Presidente?”, preguntó el conductor de El noticiero de LN+.

Feinmann contrastó el discurso del domingo del presidente con el de hoy: "¿En qué quedamos?"

En el pase entre Feinmann y Rossi, ambos periodistas comentaban el acto de la militancia del miércoles, que encabezó el presidente Fernández y que fue realizado días después de que el gobierno nacional resultara derrotado en la contienda electoral del pasado domingo.

Todo en un contexto en que el oficialismo no reconoció esta caída electoral. Incluso, el domingo por la noche, el presidente invitó a sus seguidores al evento de este miércoles para ir allí a “celebrar el triunfo” electoral.

En relación a esta concepción del gobierno acerca del resultado electoral, Feinmann señaló: “Vienen negando las matemáticas. No perdieron”.

Con relación a la frase que esta tarde pronunció el presidente Fernández, “el triunfo no es vencer, sino no darse por vencido”, el conductor de El noticiero de LN+, señaló: “Ahora parece que tienen un diccionario paralelo al de la Real Academia Española, porque uno busca en el diccionario la palabra ‘triunfo’ o ‘triunfar’ y es totalmente diferente a lo que dijo el Presidente hoy”.

A continuación, el periodista dijo que señalar que “el triunfo no es vencer, sino no darse por vencido” es “el manual de la mediocridad”. Inmediatamente, Feinmann leyó la definición de triunfo: “Hecho de vencer en una competición o una lucha”. “No dice: ‘El triunfo no es vencer’. Es todo lo contrario: es vencer”, apuntó.

En relación a esto, Rossi señaló que el presidente “está con ganas de que vengan los trovadores, los poetas” y a continuación recitó los versos del poeta Almafuerte que le remitieron a los dichos del presidente: “No te des por vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo, ni aún esclavo, trémulo de pavor, siéntete bravo y acomete feroz, ya malherido”.

La frase de Alberto Fernández en el día de la militancia que analizaron Eduardo Feinmann y Pablo Rossi Twitter / @alferdez

“Dejáselo a los poetas eso -añadió Rossi-, no a la traducción de un resultado electoral. Es poco serio”.

A continuación, Feinmann retomó la palabra y arremetió: “El Presidente se tiene que poner de acuerdo primero consigo mismo, porque el domingo dijo que hoy iba a festejar el triunfo y ahora dice que el triunfo no es vencer. ¿En qué quedamos? No me queda claro. Trato de entender, y no puedo entender”.

“El triunfo no es vencer sino nunca darse por vencido”, repitió Feinmann, irónicamente. “Del autor de ‘Si me caigo me levanto’”, apuntó Rossi. “De los versos de Lito Nebbia. Le encantan. Él cree que hizo una canción con eso”, concluyó Feinmann.