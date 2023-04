Daniel Artana, sobre la turbulencia cambiaria: “El Gobierno no resuelve el problema, se lo patea a otro”

escuchar

Este viernes, el dólar blue alcanzó un pico histórico, al ubicarse en $445. Su disparada se dio en paralelo a que se conociera que Alberto Fernández no iría por su reelección, y como continuidad de lo que fue un rally alcista durante toda la semana. Así las cosas, en diálogo con LN+, el economista Daniel Artana analizó la situación y aseguró que el Gobierno está “pateándole el muerto” a la siguiente gestión con su medida de posponer pagos. Además, puso el foco en si el FMI aceptaría un desembolso anticipado de los US$10 mil millones.

La mirada de Daniel Artana ante la disparada del dólar blue

“El salto del dólar es muy difícil de pronosticar, pero es obvio que es una situación de tensión”, dijo y aclaró: “Las corridas se paran con dólares”.

Por su parte, al referirse a los últimos volantazos del Ejecutivo, señaló: “Ayer el Gobierno tomó una decisión para postergar pagos y adelantar ingresos con el dólar soja. Es decir, no es resolver el problema sino patearle el muerto a otro. Ahora dicen los trascendidos en los medios que van a pedirle al Fondo que adelanten el desembolso de US$ 10 mil millones. No está claro si le van a pedir que no se hagan los pagos que debían hacerse con esos US$10 mil millones. Y tampoco está claro que el FMI acepte hacer esto a cambio de nada o que se arriesgue a que se los patine controlando la crisis cambiaria”.

Consultado sobre qué hará el FMI, teorizó sobre un tercer escenario: “Le van a adelantar algo pero no los 10 mil millones de dólares”. “En el caso que no ocurra, los dólares siempre aparecen, pero de la mala manera, que es con una recesión, que te baja las importaciones. El Gobierno quiere evitar eso, porque si al problema de la sequía le sumamos una recesión general, producto de cortar importaciones a lo que dé, la economía se mete en una recesión más importante”, analizó y sintetizó: “Hubo una mezcla de mala suerte -por la sequía- y mala praxis”.

