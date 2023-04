Elecciones 2023: así reflejaron los medios del mundo el paso al costado de Alberto Fernández

escuchar

Luego del anuncio del presidente Alberto Fernández de dar un paso al costado y bajarse de su postulación para ser reelecto en octubre y completar un segundo mandato en Casa Rosada, los medios internacionales se hicieron eco de la noticia. Varios de ellos encabezaron con titulares en los que se preguntaban si la candidata será finalmente la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El País de Uruguay

“Sorpresa en Argentina: Alberto Fernández se bajó de la Candidatura Presidencial”, tituló el diario del país vecino, que publicó la nota en una de las aperturas de su portal online.

El País de España

Bajo la frase “El presidente argentino, Alberto Fernández, anuncia que no se presentará a la reelección”, el medio europeo, uno de los más prestigiosos de ese país, analizó: “En el kirchnerismo la situación política es más complicada luego de que Cristina Kirchner se bajara de la pelea. Todas las miradas apuntan al ministro de Interior, Eduardo de Pedro, el hombre de Kirchner en el Gabinete”.

El Mercurio de Chile

Otro de los medios más importantes de América Latina, el chile El Mercurio, publicó en su portal de internet la decisión del Presidente de no competir en las primarias de agosto y de no buscar la reelección. “En medio de alza de inflación y problemas internos, Alberto Fernández anuncia que no irá a la relección”, indicó e hizo hincapié en el contexto económico.

ABC de Paraguay

“Presidente argentino descarta reelección”, detalla por su parte el título de este diario paraguayo. Luego, abre la incógnita: “El anuncio lo hizo hoy. La coalición de centro - izquierda, a la que pertenece, Frente de Todos, aún no define candidato. ¿Vuelve Cristina Kirchner?”.

El Deber de Bolivia

“Presidente Alberto Fernández desiste de presentarse a la reelección en Argentina”, remarcó el medio en su titular al replicar la noticia de la baja de Fernández.

CNN en español

Por su parte, el portal para la región de la cadena estadounidense ubicó la noticia en la apertura de su wesion web, en la que remarcó: “El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que no buscará la reelección”. Asimismo planteó, en línea con los demás medios que se hicieron eco de lo ocurrido esta mañana: “La gran duda es saber si Cristina Kirchner será candidata”.

