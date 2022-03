Débora Plager afirmó que La Cámpora se maneja como una religión: “No utilizarás el nombre de Néstor Kirchner”

Débora Plager criticó en duros términos a La Cámpora, la agrupación política dirigida por el diputado nacional Máximo Kirchner, por considerarla “una secta” que se maneja como una “religión”. El análisis estaba relacionado a un pedido que le habría hecho Andrés ’Cuervo’ Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, al presidente Alberto Fernández, para que “no invocara en vano” el nombre del expresidente Néstor Kirchner.

“Máximo Kirchner dijo que Alberto Fernández ‘usa en vano’ el nombre de Néstor Kirchner, fijate el nivel de toxicidad que tiene el Gobierno”, dijo Luis Majul durante el pase del noticiero 8.30 AM, que conduce junto a Plager y Marina Calabró por la pantalla de LN+, con el de Luis Novaresio, Buen día Nación, quien se preguntó: “¿En serio están discutiendo esta historia en medio de esta crisis fenomenal? Están extraviados”.

“Lo de Máximo Kirchner confirma lo de la religión que es La Cámpora. Viven de manera tan dogmática que hasta llegaron a usar esta cuestión bíblica de ‘no utilizarás el nombre de Néstor en vano’”, analizó Plager.

Los líderes de La Cámpora en una marcha reciente. Luana Volnovich, con una remera con la leyenda "imitemos el ejemplo".

“¿Recuerdan cuando Cristina presentó a Amado Boudou en la fórmula presidencial? Ella hablaba de ‘Él’, que era Néstor. Hay una puesta en escena fenomenal. Hoy día la pelea es por si lo invocan a Néstor”, dijo Novaresio.

En este punto, Majul rememoró que la periodista María Seoane, quien escribió “en las sombras” el libro Sinceramente firmado por Cristina Kirchner, y “también escribió para Alberto Fernández, y ella firmó las dos cartas de los intelectuales K, así que quizá tenga el corazón partido”, Majul.

“Estoy aburrido de escuchar que a Máximo le preocupa la invocación de su padre. Con todo el respeto que me merece una persona fallecida, las invocaciones no solucionan el problema de la inflación”, criticó Novaresio. “El kirchnerismo está parado en la idea de la ajenidad, no se percibe como gobierno”, intervino Calabró. “Concuerdo con lo que estás diciendo, por eso no hay que hacerles ese juego de creer que porque renuncia a la bancada no tiene responsabilidad”, agregó el conductor de Buen día Nación.

“Ellos tienen resuelta la economía personal, por eso no les preocupa, están más preocupados por dónde se paran y por la caja. Wado de Pedro y Andrés Larroque, ¿no le preguntan a Máximo qué decir? Cuando le dice al presidente que no nombre a Néstor, no es una ocurrencia de Larroque: es Máximo el que lo dice. Él está en eso: ‘Renuncio a los honores, pero no a la lucha’”, sostuvo Majul.

Y reveló: “La Cámpora está pensando en cuándo Alberto les quita la primera caja. Por eso el PAMI ya planteó ‘licitaciones’, entre comillas, con un horizonte de dos o tres años, mirando al 2023, que es en lo único que piensan”.

“Está clarísimo que hay una crisis interna fenomenal. Pero, me parece, no hay que comerse la curva, discuten entre ellos para lavar responsabilidades formales cuando la realidad pasa por otro lado”, advirtió Novaresio. “Con todo respeto, y que nadie se ofenda, para mi esto es un manicomio político”, cerró Majul.