Luis Majul cruzó a Gabriela Cerruti por sus comentarios sobre la inflación: “Para ella es brujería”

La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, se refirió en una reciente entrevista a las acciones del Gobierno para combatir la inflación, y a las declaraciones sobre la falta de comunicación entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner que generaron ruido en el Frente de Todos. Pero lo que no pasó desapercibido fue que la periodista hizo un análisis esotérico sobre el alza de precios.

“Para ella la inflación es brujería, mirá vos”, se sorprendió este lunes Luis Majul, durante el pase de su programa, 8.30 AM, con el de Luis Novaresio, Buen día Nación, por la pantalla de LN+. “La inflación es un fenómeno endémico, es un maleficio. Hemos crecido con hiperinflación”, dijo, entre otras cosas, la vocera presidencial durante una entrevista con el canal de noticias C5N.

“Es una vergüenza”, consideró Débora Plager, compañera de Majul en el noticiero. “Primero es una vergüenza desde el punto de vista económico. Pero si bien Cerruti no tiene por qué conocer tanto, porque no es ministra de Economía, no puede decir que la inflación es un maleficio, porque entonces esto se arregla con un gualicho”, se preguntó la periodista.

“Ella puede hacerlo”, intervino Novaresio. “Puede hacerlo porque en el Gobierno están instalados en un debate ideológico pasado de moda”, agregó. A su lado, Marina Calabró consideró que el tema de la inflación “hasta Venezuela logró contenerla” y sostuvo que además, lo que dijo Cerruti, “es un pensamiento mágico que pone en boca del Presidente; no le hace ningún favor, parece un presidente totalmente ido de la realidad”.

“Pero además no se sabe para qué parte del Gobierno la inflación es un maleficio”, destacó Novaresio. “Hay un nivel de delirio impresionante, Andrés ‘el Cuervo’ Larroque es el ministro de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires y se preocupa por si Alberto Fernández nombra a Néstor Kirchner, eso te muestra el nivel de delirio del Gobierno”, afirmó.

Antes de analizar las declaraciones de Cerruti, los periodistas conversaron sobre la posible salida del Gobierno de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y los fantasmas de una fractura interna dentro de la coalición de gobierno que van cobrando forma.

Luis Majul y Luis Novaresio analizaron la difícil situación política que enfrenta el gobierno durante el pase de los programas que conducen por la pantalla de LN+ LN+

“Cristina Kirchner está preparando una salida épica del Gobierno. No firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, manda cartas y se va despegando”, dijo Novaresio. “Yo una vez dije que Cristina no volvía más a la política, y me equivoqué con la martingala de Alberto Fernández, pero lo que seguro va a hacer es un acto de narcisismo político tendiente a quedar indemne de la situación”, consideró el conductor.

Y añadió que el pensamiento de la vicepresidenta está expresado en sus voceros no oficiales como los legisladores que votaron en contra del acuerdo con el Fondo en el Senado: Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio.